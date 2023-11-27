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Bir set aşkı daha gerçeğe dönüştü! Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini bakın kime kaptırdı!

27.11.2023 21:35 | Son Güncelleme:
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Dizi setlerinde başlayan aşklara bir yenisi daha eklendi. Fox TV'nin sevilen dizisi Yabani'de 'Rüya' rolüne hayat veren güzel oyuncu Simay Barlas'ın, gönlünü rol arkadaşına kaptırdığı iddia edildi.

Yeni sezon dizileri arasında severek takip edilen dizilerden biri olan Yabani'nin başrollerinde Simay Barlas ve Halit Özgür Sarı yer alıyor. Dizide müthiş bir dramın içinde olan ikilinin partnerliği herkes tarafından çok beğeniliyor. Dizide bir türü kavuşamayan çiftin aşklarının gerçeğe dönüştüğü iddia edildi.

BİR DİZİ AŞKI DAHA!

Posta'dan Kamil Sümer'in haberine göre Yabani'nin 'Rüya'sı Simay Barlas ve dizide 'Yaman' rolüne can veren Halit Özgür Sarı'nın sevgili olduğu öğrenildi.

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Çift henüz yeni olan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Simay Barlas Halit Özgür Sarı rüya
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