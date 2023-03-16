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Bir set aşkı daha! Yazgı dizisinin başrolleri Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten aşk itirafı!

16.03.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan Yazgı dizisi izleyicilerden büyük ilgi görmüştü. Dizinin başrollerinde bulunan Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk, dizinin final yapmasıyla aşklarını ilan ettiler.

Bir set aşkı daha! Yazgı dizisinin başrolleri Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten aşk itirafı!

Yazgı dizisinde Umut ve Dünya karakterlerini canlandıran Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk, sosyal medya hesaplarından sevgili olduklarını ilan ettiler. Birlikte fotoğraf paylaşan çifte takipçilerinden yorum yağdı.

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TV8'in günlük dizisi Yazgı'da birlikte rol alan ikili, dizinin izleyicileri tarafından devamlı olarak yakıştırılıyordu.

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Meriç, dizinin final haberini de rol arkadaşı Yağmur Öztürk ile yakınlaştığı bir fotoğrafla duyurmuştu. Instagram hesabından fotoğrafı paylaşan çift çok yakıştırıldı.

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DAHA ÖNCE HAZAL SUBAŞI İLE BİRLİKTEYDİ

Erkan Meriç daha önce kendi gibi oyuncu olan meslektaşı Hazal Subaşı ile birlikteydi. Daha sonra ünlü çift anlaşamamış ve yollarını ayırmıştır.

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Adını Sen Koy dizisinde evli çifti canlandıran Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'in arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Erkan Meriç, ayrılığı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
"“...Aşka dair ne varsa birlikte yarattık. Ayrılıklar da aşka dair diyerek tüm kalbimle bütün hayallerinin gerçekleşmesini diliyorum... Seni sana emanet ediyorum. Ona iyi bak...”

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Hazal Subaşı Erkan Meriç erkan

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