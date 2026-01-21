Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, ayrıca 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.

Demet Özdemir şimdi de 'Ortaya oldukça karışık' notu ile peş peşe paylaşımlarda bulundu.

YORUM YAĞDI

Özdemir'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'mükemmelsin', 'çok güzelsin', 'parlıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.