Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya’da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa 'Ortaya oldukça karışık' notu ile paylaşımlar yaptı. Özdemir'in pozlarına beğeni yağdı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D’de her bölümünde reytinglerde üst sıralara yerleşen Eşref Rüya dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir, yalnızca ekrandaki başarılı performansıyla değil, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda 'Altın 61 Ödülleri'nde "Yılın İlham Veren Kadın" oyuncu ödülünü alan Özdemir, ayrıca 'En iyi kadın oyuncu' ödülüne de layık görülmüştü.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Demet Özdemir şimdi de 'Ortaya oldukça karışık' notu ile peş peşe paylaşımlarda bulundu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI

Özdemir'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'mükemmelsin', 'çok güzelsin', 'parlıyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Eşref Rüya nın Nisan ı Demet Özdemir peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı 4

