''Bir şey alırken fiyatına bakmıyorum'' diyen İsmail Ege Şaşmaz sosyal medyada tepki topladı

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Bloomberg ekranlarında Aslı Şafak'a konuştu. İsmail Ege Şaşmaz'ın ''Bir şey alırken fiyat etiketine bakmam'' sözleri, sosyal medyanın gündemine oturdu.

''PAHALI DİYE ASLA GERİ VERMEM''

Barış Akarsu Merhaba filmiyle adından söz ettiren İsmail Ege Şaşmaz, hakkında bilinmeyenleri gazeteci Aslı Şafak'a anlattı. İsmail Ege Şaşmaz, ''Para işlerine aklım ermez. Para tutarım ama harcamayı da severim. Oyuncu olduktan sonraki en büyük olayım şu oldu: bir şey alırken etiketine bakmıyorum, nefret ederim. Pahalı diye de bir şeyi geri vermem. Eşim Hande ile en büyük kavgamız budur: mesela ben bir kravat aldım, pahalı diye eşim geri vermemi istedi ama asla geri vermem. Aldım bir kere onu, asla geri vermem'' sözleriyle dikkat çekti.

''KABAN ALDIM VE ETİKETİNE BAKMADIM''

Pahalı bir markanın adını veren Aslı Şafak, İsmail Ege Şaşmaz'a ''Buradan alsan bile mi geri vermezsin'' sorusunu yöneltti. İsmail Ege Şaşmaz ise ''Daha dün oradan kaban aldım ve etiketine bakmadım'' yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

İsmail Ege Şaşmaz'ın bu sözleri, sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ''Ben de etikete hiç bakmıyorum nasıl olsa alamam diye'', ''Harika bir şey yapmış gibi gururla anlatıyor'', ''Böyle yaşayan Yeşilçam yıldızlarının sonunu da gördük'' ve ''İnsanlar borç içindeyken böyle bir açıklama yapmak ayıp'' gibi yorumlar yapıldı.

