Bir süredir ortalarda yoktu! Hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlattı! Şebnem Ferah bu defa şaşırttı

Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah tam 4 yıldır konser vermiyor.

Uzun zamandır ortalarda da görünmeyen ünlü şarkıcı için hayranları bir dönem 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Şebnem Ferah'tan şaşırtan bir paylaşım geldi.

Ferah şarkı dinlerken çekilen videosunu hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Hadi ama Şebo', 'seni bekliyoruz', 'çok ama çok özledik' gibi yorumlar yapıldı.

ÜNLÜ İSİMLER DE KAYITSIZ KALMADI

Şebnem Ferah'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Cem Yılmaz 'Ne yapsa severim' derken Gonca Vuslateri, Mabel Matiz, Murat Boz, Derya Uluğ ve Melike Şahin'den de alev ve kalp emojileri geldi.