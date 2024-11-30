MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir süredir ortalarda yoktu! Hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlattı! Şebnem Ferah bu defa şaşırttı

Bir süredir ortalarda yoktu! Hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlattı! Şebnem Ferah bu defa şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.11.2024 12:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir magazin gündeminden ve sahnelerden uzak olan Şebnem Ferah hayranları tarafından merak ediliyordu. Hatta ortalarda görünmeyen ünlü isim için bir dönem 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Şebnem Ferah şarkı dinlerken çekilen videosunu sosyal medyada paylaşınca herkes heyecanlandı.

Bir süredir ortalarda yoktu! Hayranları 'ses ver' kampanyası bile başlattı! Şebnem Ferah bu defa şaşırttı

Dillere pelesenk olan şarkıları, güçlü sesi ve sempatik tavırları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Şebnem Ferah tam 4 yıldır konser vermiyor.

ŞEBNEM 1

Uzun zamandır ortalarda da görünmeyen ünlü şarkıcı için hayranları bir dönem 'ses ver' kampanyası bile başlatmıştı. Şebnem Ferah'tan şaşırtan bir paylaşım geldi.

şebnem 2

Ferah şarkı dinlerken çekilen videosunu hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Hadi ama Şebo', 'seni bekliyoruz', 'çok ama çok özledik' gibi yorumlar yapıldı.

ŞEBNEM 3

ÜNLÜ İSİMLER DE KAYITSIZ KALMADI

Şebnem Ferah'ın bu paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Cem Yılmaz 'Ne yapsa severim' derken Gonca Vuslateri, Mabel Matiz, Murat Boz, Derya Uluğ ve Melike Şahin'den de alev ve kalp emojileri geldi.

Anahtar Kelimeler:
Şebnem Ferah
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

Fatih Portakal'dan asgari ücret açıklaması! 'Üstünde mutabakat sağlanacak rakam' diyerek açıkladı

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı!

Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı!

Yapı Kredi satılıyor mu? QNB iddiası ortalığı karıştırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

‘Eşimin sevgilisi’ dedi kurşun yağdırdı!

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Gece final kararı alınıp sabah oyunculara bildirilmişti! Sosyal medya ayağa kalktı! Kalpazan'ın bitme nedeni ortaya çıktı

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

Güvenlik kamerasını hesaba katmadılar! Görüntüler ortalığı karıştırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.