Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın MR sonuçlarını bekliyordu! "Endişeli bekleyiş" deyip açıkladı

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen Filiz Akın bir süredir sağlık sorunları yaşıyor.

"ENDİŞELİ BİR BEKLEYİŞ İÇİNDEYDİK"

Akın, son olarak Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Instagram hesabından bir video paylaşan oyuncu şunları söyledi:

"Daha ilaç almam gereken çok gün var. Olsun! Kaç gündür MR neticeleri için endişeli bir bekleyiş içindeydik. Şükür şüpheli bir durum çıkmadı. Hem bahar sevinci ne güzelmiş!"

Oyuncunun paylaşımına yorum yağdı. Oyuncuya, "Ne güzel haber bahar sevinçle geldi, bu yıl", "Çok şükür", "Acil şifalar" gibi yorumlar yapıldı.





