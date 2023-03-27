EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.03.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kelime türetmenin birden fazla yolu bulunur. Kelimelere farklı ekler ekleyerek yeni kelimeler türetmenin yanı sıra bu türetme iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle de oluşur. İki ya da daha fazla kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan tamlamalar zaman içerisinde kalıplaşır ve yeni bir ifade hâlini alır. Bu tarz kelimeler birleşik kelime ya da birleşik fiil olarak adlandırılır.

Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler belirtisiz isim, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiil, ikileme, kısaltma grupları ya da kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşurlar. Bu ifadeler zaman içerisinde kalıplaşır ve iki kelimenin asıl anlamlarından farklı anlamlarda kalıplaşarak yeni bir anlam ifade ederler. Birleşik kelimelerin yazımı da anlamlarına ve bazı ses olaylarına göre farklılık gösterir. Türkçede en sık karıştırılan ve zorlanılan konulardan birisi de birleşik kelime ve fiillerin ayrı ya da bitişik yazılmasıdır.

Bir ara nasıl yazılır? Bir ara nasıl yazılır?

Bir sürü nasıl yazılır?

Birleşik kelimelerin nasıl yazıldığını anlamak için öncelikle kelimelerin anlamlarını, ses olaylarını ve Türkçe dil bilgisini iyi bilmek gerekir. Birleşik kelimelerin yazımı bu durumlara göre farklılık gösterir. Birleşik kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda ilk başta bakılması gereken durum kelimelerin anlamlarını ne kadar yitirip yitimedikleridir. Ancak sadece anlamlarına bakmak yeterli olmaz. Kelimeler kalıplaşırken herhangi bir ses olayı yaşanıyorsa ya da kelimeler alıntıysa ya da Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre birleşiyorsa yazımları farklılık gösterebilir.

Bir sürü ayrı mı yazılır yoksa bitişik mı yazılır konusu da sıklıkla karıştırılır. Bir sürü TDK sözlüğünde “pek çok” anlamını taşıyan bir sıfattır. Cümle içinde sıfat olarak yazılan bir sürü yazımı karıştırılır. Özellikle de yazı dilinde bu kelimenin “birsürü” şeklide bitişik yazıldığına rastlamak mümkündür. Pek çok anlamının yanı sıra bir sürü kelime birçok, çok sayıda, bir yığın gibi anlamlarda da kullanılır. “Bir sürü bitişik mi yazılır?” sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

  • Bir sürü (doğru kullanım)
  • Birsürü (yanlış kullanım)
İngilizcenin nasıl yazılır? İngilizcenin nasıl yazılır?

Bir sürü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bir sürü ayrı yazılması gereken birleşik kelimelerden birisidir. “Bir” ve “sürü” kelimelerinin bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan bir sürü yazımı ayrı olmalıdır. Bir sürü bitişik yazılırsa hata yapılmış olur. Doğru ve etkin bir Türkçe kullanımı için mutlaka kelimelerin anlamlarına ve yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Kelimeleri hatalı yazmak ya da yanlış anlamlarda kullanmak anlatım bozukluğuna yol açarken iletişim kalitesini düşürür. Bir sürü ayrı yazılması gereken birleşik kelimelerden birisidir. “Bir” ve “sürü” kelimelerinin bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan bir sürü yazımı ayrı olmalıdır. Bir sürü bitişik yazılırsa hata yapılmış olur. Bir sürü doğru yazılışıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Okulda verdikleri listede bir sürü okuma kitabı vardı, bakalım nasıl okuyacak.
  • Gizlice geldi çünkü bir sürü dedikodunun yayılmasından korkuyordu.
  • Maymun iştahlı olduğu için bir sürü tatlı ve tuzlu alıp gelmiş, kim yiyecek bunları?
  • Bir sürü kıyafet getirmişsin ama hepsini giymeye vakit yetecek mi acaba?
  • Kürsüye çıkma fikri ona güzel gelse de bir sürü insanın önünde konuşma yapma düşüncesi nefesini kesiyordu.
Fasulye nasıl yazılır? Fasulye nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır?Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır?
ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

4 ilde 49 gün sonra ders zili bugün çaldı!

4 ilde 49 gün sonra ders zili bugün çaldı!

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.