Bir sürü nasıl yazılır? Bir sürü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birleşik kelimeler belirtisiz isim, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiil, ikileme, kısaltma grupları ya da kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşurlar. Bu ifadeler zaman içerisinde kalıplaşır ve iki kelimenin asıl anlamlarından farklı anlamlarda kalıplaşarak yeni bir anlam ifade ederler. Birleşik kelimelerin yazımı da anlamlarına ve bazı ses olaylarına göre farklılık gösterir. Türkçede en sık karıştırılan ve zorlanılan konulardan birisi de birleşik kelime ve fiillerin ayrı ya da bitişik yazılmasıdır.

Bir sürü nasıl yazılır?

Birleşik kelimelerin nasıl yazıldığını anlamak için öncelikle kelimelerin anlamlarını, ses olaylarını ve Türkçe dil bilgisini iyi bilmek gerekir. Birleşik kelimelerin yazımı bu durumlara göre farklılık gösterir. Birleşik kelimelerin ayrı ya da bitişik yazılması konusunda ilk başta bakılması gereken durum kelimelerin anlamlarını ne kadar yitirip yitimedikleridir. Ancak sadece anlamlarına bakmak yeterli olmaz. Kelimeler kalıplaşırken herhangi bir ses olayı yaşanıyorsa ya da kelimeler alıntıysa ya da Türkçenin dil bilgisi kurallarına göre birleşiyorsa yazımları farklılık gösterebilir.

Bir sürü ayrı mı yazılır yoksa bitişik mı yazılır konusu da sıklıkla karıştırılır. Bir sürü TDK sözlüğünde “pek çok” anlamını taşıyan bir sıfattır. Cümle içinde sıfat olarak yazılan bir sürü yazımı karıştırılır. Özellikle de yazı dilinde bu kelimenin “birsürü” şeklide bitişik yazıldığına rastlamak mümkündür. Pek çok anlamının yanı sıra bir sürü kelime birçok, çok sayıda, bir yığın gibi anlamlarda da kullanılır. “Bir sürü bitişik mi yazılır?” sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

Bir sürü (doğru kullanım)

Birsürü (yanlış kullanım)

Bir sürü doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bir sürü ayrı yazılması gereken birleşik kelimelerden birisidir. “Bir” ve “sürü” kelimelerinin bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan bir sürü yazımı ayrı olmalıdır. Bir sürü bitişik yazılırsa hata yapılmış olur. Doğru ve etkin bir Türkçe kullanımı için mutlaka kelimelerin anlamlarına ve yazılışlarına dikkat etmek gerekir. Kelimeleri hatalı yazmak ya da yanlış anlamlarda kullanmak anlatım bozukluğuna yol açarken iletişim kalitesini düşürür. Bir sürü ayrı yazılması gereken birleşik kelimelerden birisidir. “Bir” ve “sürü” kelimelerinin bir araya gelip kalıplaşmasıyla oluşan bir sürü yazımı ayrı olmalıdır. Bir sürü bitişik yazılırsa hata yapılmış olur. Bir sürü doğru yazılışıyla ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: