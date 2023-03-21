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Fasulye nasıl yazılır, fasulye yazımı nasıl olmalıdır? Fasulye mi fasülye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.03.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilin yapısını korumak ve efektif bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Sözcüklerin doğru telaffuz edilmesi kadar doğru şekilde yazılması da bu konuda gereklidir. Türkçe kelime dağarcığı geniş bir dildir. Bazı kelimeler yanlış yazılarak anlamda ve cümlede bozukluklara sebebiyet verebiliyor. Özelikle ünlü harflerin kullanımı sıklıkla karıştırılabiliyor. Fasulye de yazımı karıştırılan sözcüklerden biridir. Peki, fasulye yazımı nasıl olmalıdır?

Fasulye nasıl yazılır, fasulye yazımı nasıl olmalıdır? Fasulye mi fasülye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Fasulye sözcüğünün kökeni Rumcadır. Fasulyegillerden ayşekadın, barbunya gibi türleri bulunan bitkiye ve bu bitkinin sebze olarak kullanılan yeşil ürünü, kuru tohumları anlamına gelir. Bu sözcük bazı kaynaklarda fasülye olarak yazılır. Ünlü harflerdeki değişiklikler nedeni ile kafa karışıklığı yaşanan bir sözcüktür. Pek çok kişi bu kelimenin doğru yazımını araştırır. Türk Dil Kurumu sözlüklerinde ve diğer sözlüklerde doğru şekilde yazımı /u/ harfi ile yazılmış şeklidir.

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Fasulye nasıl yazılır?

Tazesi ve kurusu ile Türk mutfağında büyük bir yeri olan fasulye hemen herkes tarafından sevilen bir yemektir. Fasulye yazımı pek çok kişi tarafından karıştırılır. /u/ ve /ü/ sesi birbirine benzediğinden fasülye olarak da yazıldığı görülür. Akıllarda "Fasulye mi fasülye mi?" sorusu bırakır. Fasulye TDK kaynaklarında /u/ sesi ile yazılmıştır. Sözcüğün doğru şekilde kullanımı “fasulye” olarak belirtilmiştir. “Fasülye” olarak kullanımı ise sözcüğün hatalı kullanımıdır. Dilimizi doğru şekilde kullanabilmek ve dil bilgisi, genel kültür gibi sınavlarda doğru cevaplar verebilmek için kelimelerin doğru yazılışlarını bilmek önemlidir.

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Fasulye doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Yaygın olarak fasülye olarak yazılan bu sözcük pek çok kaynakta da hatalı yazımı ile karşılaşılabilir. Sözcüğün doğru yazımında ü harfi değil u harfi vardır. Yani “fasulye” doğru yazımı “fasülye” yanlış yazımıdır. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanmış sözlükte bu kelime u harfi ile yazılmıştır. Akıcı ve yazım yanlışı olmadan kurulmak istenen cümlelerde sıklıkla yanlış yazılan kelimelere dikkat etmek gerekir. Yazım yanlışları örnek cümleler ile gösterilebilir.

  • En sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu söyledi. (Sözcük doğru kullanılmıştır.)
  • Bahar aylarında zeytinyağlı yeşil fasülye yemeği çok lezzetli oluyor. (Sözcük yanlış kullanılmıştır, doğrusu fasulye olmalıdır.)
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