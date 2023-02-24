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Bir tanem nasıl yazılır, bir tanem yazımı nasıl olmalıdır? Bir tanem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

16.02.2023 04:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili zengin bir kelime haznesine sahip dillerden biridir. Türkçede kelimeler çeşitli şekil basit, türemiş ve birleşik kelimeler gibi 3 farklı kelime türü vardır. Dilimizde özellikle de birleşik sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazıldığı ise sıklıkla karıştırılır. Bir tanem kelimesi de konuşma ve yazı dilinde sıklıkla kullanılan birleşik sözcüklerden biridir. Genellikle sevgi sözcüğü olarak kullanılır. Peki, bir tanem sözcüğünün yazımı nasıl olmalıdır?

Bir tanem nasıl yazılır, bir tanem yazımı nasıl olmalıdır? Bir tanem ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe tarihi oldukça zengin ve köklü bir dil olarak bilinir. Bu duruma geçmişinde pek çok kapsamlı ve geniş alandaki sözcükleri de beraberinde getirmesi örnek olsa da diğer diller ile bulunduğu etkileşimin de payı vardır. Ardından sözcükler zaman zaman çeşitli ek ve hâl yapıları alarak başka sözcükleri de oluşturmuştur. Sözcüklerin bu denli fazla olması yıllar geçtikçe telaffuz ve yazım sıkıntılarını da beraberinde getirmiştir. Bazı birleşik kelimelerin söylemi bilinirken nasıl yazıldığının karıştırılması bu durumun başlıca örneklerinden biridir.

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Bir tanem nasıl yazılır?

Günümüzde bir tanem sözcüğü sevgi sözcüğü olarak sık sık dile getirilir. Kelime çeşitli anlamlara gelen "bir" ve "tanem" sözcüklerinden meydana gelmiştir. Nasıl yazılması gerektiği ise TDK kurallarına göre belirlenmektedir. TDK’ye göre birleşik kelimelerden bazıları bitişik yazılırken bazılarının da ayrı yazılması gerekir. Bir tanem doğru yazılışı ise sıklıkla karıştırılır. TDK’ye göre bir tanem sözcüğünün karşılık bulduğu anlam aşağıdaki gibidir:

  • Çok sevilen kişiye söylenen söz.
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Bir tanem ayrı mı yazılır?

Bir tanem yazımı pek çok yerde yanlış olarak kullanılabilir. Günümüzde sık sık kullanılması bu yazım yanlışının başlıca sebepleri arasındadır. Bu durumda "Bir tanem bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır?" soruları oluşur. Birleşik ve cins isim örneği olan bir tanem TDK bilgilerine göre ayrı yazılmalıdır. Bir tanem sözcüğü günümüzde sık sık sevgi sözcüğü olarak kullanılır. Günlük hayatta fazlaca kullanılan bir tanem kelimesi birtanem olarak yazıldığında yazım yanlışı yapılmaktadır. Bir tanem yanlış ve doğru yazılışı ile örnek cümleler:

  • Bir tanem, neden böyle yaptığına anlam veremiyorum. (Doğru kullanım)
  • Annem benim en kıymetlim, her zaman bir tanem olacak. (Doğru kullanım)
  • Olanları bir de birtanemden dinlemek istiyorum. (Yanlış kullanım)
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