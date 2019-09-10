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Bir ülkeden daha Türk vatandaşlarına vize kolaylığı! Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 10.09.2019 15:14 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkeleri arasında yer alan Sierra Leone, Türk vatandaşları için kapıda vize uygulaması başlatarak büyük kolaylık sağladı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye kapıda vize uygulaması başlatılacak. Peki Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler hangisi? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor? Tatil için vizesiz gidilecek ülkeler hangisi? İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkelerin listesi...

Sierra Leone İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke için kapıda vize uygulaması başlatıldı. Açıklamada, "Hükümetin bir taahhüdü olarak turist ya da yatırımcı olarak ülkeye gelmek isteyenler kapıda vize uygulamasıyla ülkeye giriş yapabilirler" ifadesi kullanıldı. Kapıda vize uygulamasından Türkiye'nin yanı sıra Schengen ülkeleri, ABD, İngiltere, İran, BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Japonya, Güney Kore, Norveç ve İsrail de faydalanabilecek.

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 euro'dan 80 euro'ya çıkartılmasını onayladı. Yapılan bu zammın Türk turistleri vizesiz ülkelere yöneltebileceği belirtiliyor. 89 ülke ise Türk vatandaşlarından 30 ila 90 gün arası turistik gezi için vize istemiyor. Bu ülkelerin yanı sıra 15 ülke sınır kapısından, 10 ülke de online vize ile Türk vatandaşlarına kolaylıkla turistik vize veriyor. Tatilde gidebileceğiniz birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip 113 vizesiz ülke bulunuyor. Hangi ülkenin kaç gün vizesiz seyahat etme olanağı sunduğunu yukarıdaki galerimizden öğrenebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Seyahat vizesiz ülkeler

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bende londra sandım afrikaymış ne mutlu bize :)
İzmir e gidecek para yok , ismini söyleyemediğimiz yere nasıl gideceğiz .
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