Bir yanda ağlayan Fenerbahçeli çocuklar, diğer yandan gülen Fred! Beşiktaş derbisi sonrası çekilen kareye tepki: "Aziz Yıldırım olsaydı..."

Fenerbahçe dün akşam kabus gibi bir geceyi geride bıraktı. Şampiyonluk yarışındaki sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Lider Galatasaray'la puan farkı ligin bitmesine 4 hafta kala 8'e yükselen Fenerbahçe'de derbi sonrası kaydedilen bir görüntü taraftarı adeta bir kez daha yıktı.

FRED'İN GÜLERKEN GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU

Gösterdiği performansla taraftarın en çok sevdiği ve güvendiği futbolcuların başında gelen Fred'in maçın ardından kameralara yansıyan görüntüsü olay oldu.

TRİBÜNDE AĞLAYAN ÇOCUKLAR HATIRLATILDI

Bşiktaş'ın teknik direktörü Solskjaer ile diyaloğu sırasında Fred'in gülmesi taraftarı kızdırdı.

Sosyal medyada Fred'e karşı adeta bir öfke patlaması yaşanırken, tribünde ağlayan çocuklar hatırlatıldı.

Bu fotoğraf BeIN Sports'tan alınmıştır.

İşte Fenerbahçe taraftarından Fred'e gelen tepkilerden bazıları;