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Derbi sonrası yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı! Fenerbahçe'de Mourinho sonrası yeni hoca adayları belli oldu... O isim geri dönebilir!

Fenerbahçe'de şampiyonluk umutları neredeyse tükenirken taraftarlar son oynanan Beşiktaş derbisinde hem yönetime hem Mourinho'ya hem de bazı oyunculara tepki göstermişti. Portekizli teknik adam derbi mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada yeni sezona dair de konuşurken "Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. Bunlar iç meselemiz, medya önünde konuşulmaz." sözleriyle kafaları karıştırmıştı. Tüm bunlar yaşanırken Sarı-Lacivertliler'de yeni hoca adayları da belli oldu. İşte detaylar...

Derbi sonrası yaptığı açıklamalar kafaları karıştırdı! Fenerbahçe'de Mourinho sonrası yeni hoca adayları belli oldu... O isim geri dönebilir!
Berker İşleyen

Fenerbahçe, sezonu İstanbul derbisi kazanamadan kapattı. Bu sezon 4'ü lig 1'i kupa olmak üzere toplam 5 İstanbul derbisine çıkan Fenerbahçe, sadece 1 beraberlik alabildi.

Beşiktaş'a karşı ligdeki iki derbiyi, Galatasaray'a karşı ise evinde oynadığı lig derbisinde 3-1, kupa derbisinde ise 2-1 kaybetti. Fenerbahçe, sadece RAMS Park'ta oynadığı lig derbisinden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Jose Mourinho, sezonu 5 derbide 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kapatmış oldu.

Hali hazırda Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler hiç beklemedikleri maçlarda, beklenmedik puan kayıpları yaşadı.

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İLK 6'DA GALİBİYET YOK

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Ligin ilk 6'sı karşısında galibiyet alamayan sarı lacivertliler her iki Galatasaray ve Samsunspor maçında, Kayserispor, Eyüpspor, her iki Beşiktaş ve Göztepe karşısında puan kayıpları yaşadı.

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AÇIKLAMASI KAFALARI KARIŞTIRDI

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Bu yaşananların ardından yeni sezonda takımda olup olmayacağı merak konusu olan Jose Mourinho, Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamada "Önümüzdeki seneyle ilgili konuşmayacağım. Bunlar iç meselemiz, medya önünde konuşulmaz. Harika olduğum bir konu varsa, o da başkanımıza ve yönetimimize olan saygımdır." demiş ve kafaları karıştırmıştı.

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MUHTEMEL ADAYLAR BELLİ OLDU

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İsmi Avrupa'dan da birçok kulüple anılan tecrübeli hocanın ayrılması durumunda yerine gelebilecek muhtemel isimler de şimdiden konuşulmaya başlandı.

BELÖZOĞLU GERİ DÖNEBİLİR

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Bu isimlerden ilki Emre Belözoğlu... Sarı-Lacivertli camianın sevilen isimlerinden olan ve geçici bir dönem de Fenerbahçe'yi çalıştıran Emre Belözoğlu Mourinho'nun gönderilmesi durumunda anılan ilk isimlerden. Emre Belözoğlu an itibarı ile Akdeniz ekibi Antalyaspor'u çalıştırıyor.

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ABDULLAH AVCI DA ADAY...

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Fenerbahçe ile anılan bir diğer isim ile son olarak Trabzonspor'u çalıştıran ve uzun bir süredir sahalardan uzak olan Abdullah Avcı. Tecrübeli hocanın ismi son günlerde Göztepe ile geçse de Fenerbahçe için de muhtemel adaylar arasında bulunuyor.

SERGEN YALÇIN BOMBASI

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Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandıran diğer bir isim ise Sergen Yalçın... Giovanni van Bronckhorst sonrası ismi Beşiktaş ile ciddi şekilde anılan Yalçın, Siyah-Beyazlılar'ın bu teklifini kabul etmezken başarılı teknik adamın ismi Fenerbahçe ile de anılmaya başlanmış durumda.

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YALÇIN'DAN AÇIKLAMA

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Özellikle Derbi sonrası Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istediği hatta Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'den teklif beklediği öne sürülürken konuyla alakalı açıklama yapmak durumunda kalan Sergen Yalçın "Rica ediyorum. Lütfen sosyal medyada benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece hiçbir şeye inanmayın" dedi

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Abdullah Avcı Teknik Direktör José Mourinho Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe
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