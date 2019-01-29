TREND

Bir yıldız doğuyor; Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp!

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 29.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

Hollywood’un tartışmalı aktörü Johnny Deep’in kızı Lily-Rose Depp babasının izinden gidiyor. 19 yaşındaki genç kız son olarak Avustralya Vogue dergisine verdiği pozlarla gündeme geldi.

55 yaşındaki Johnny Depp’in Fransız şarkıcı ve model Vanessa Paradis ile gerçekleştirdiği evlilikten olan kızı Lily-Rose Depp, şöhretler aleminin basamaklarını koşar adım çıkıyor. Şimdiye kadar 7 filmde boy gösteren genç kız, son olarak Avustralya Vogue dergisine verdiği pozlarla “ben de varım” dedi.

Bir yıldız doğuyor; Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp!

Babası Hollywood’un karizmatik aktörü Johnny Depp, annesi ise yıllarca Chanel’in reklam yüzü olmuş olan şarkıcı-manken Vanessa Paradis! İşte bu ikilinin evliliğinden olma biricik kızları Lily-Rose Depp, hem babasının oyunculuk yeteneğini hem de annesinin modellik yeteneğini alarak yola çıktı. 19 yaşındaki genç kız Avustralya Vogue dergisinin şubat ayı için verdiği pozlarla bir yıldız olduğunu kanıtladı.
Tam adı Lily-Rose Melody Depp olan genç kız şimdiye kadar Tusk, Yoga Hosers, La danseuse, Planetarium, L'homme fidèle ve Les fauves gibi yapımlarda boy gösterdi. Genç kızı önümüzdeki yıllarda vizyona girecek olan yapım aşamasındaki The King ve Moose Jaws projelerinde de izleyeceğiz.
Model olarak ilk sınavını 15 yaşında annesi gibi bir Chanel etkinliğinde verdi. Chanel etkinliği boyunca basınla hiç konuşmayan Lily-Rose Depp, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Modellik kariyerine annesinin izinde devam eden Lily-Rose Depp’in ilk çalıştığı isimse Karl Lagerfeld oldu.
Oyunculuk ve modellikle yetinmeyen genç kız, verdiği röportajlarda müzikle uğraşmak bu konuda kendini geliştirmek istediğini her fırsatta dile getiriyor. Babası Johnny Depp’le olan sevgi dolu ilişkisi her zaman basının gündeminde oldu. İkili birbirlerine desteklerini asla eksik etmiyor. Johnny Depp’in Amber Heard’le olaylı boşanmasında Lily-Rose Depp, yaptığı açıklamalarla babasına toz kondurmadı.
Vogue Avustralya’nın şubat sayısı için New York’ta objektif karşısına geçen genç yıldız, duru güzelliği ve tarzıyla moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Dergiye samimi açıklamalarda bulunan Lily-Rose: “İnsanlara kendimi kanıtlamak için herkesten iki kat daha fazla çalışmam gerektiğinin farkındayım” dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lily-Rose Depp Johnny Depp Vanessa Paradis Vogue

En Çok Okunan Trend Haberler

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Kanal D tarihinde böylesi ilk kez oldu! 9 oyuncu birden diziden ayrıldı

Ata Demirer yeni aşkını böyle duyurdu!

Ata Demirer yeni aşkını böyle duyurdu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
annesinin kopyası gibi. gençliğimde vanessa paradis'in hastasıydım.)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birds Of Prey'den Margot Robbie'li ilk tanıtım

Birds Of Prey'den Margot Robbie'li ilk tanıtım

Hayranları Michael Jackson hakkındaki belgesele tepki gösterdi

Hayranları Michael Jackson hakkındaki belgesele tepki gösterdi

Çukur dizisinde siyah yüzüklü kişi kim? Çeto kiminle görüştü? Çukur 50. son bölüm izle!

Çukur'da ortalığı karıştıran gizemli karakter!

Yasak Elma'da Ender, Yıldız'ı tuzağına düşürüyor! Yasak Elma 31. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender ve Yıldız bombası!

Sıfır Bir - Bir Zamanlar Adana'da hayranlarına 6. sezon müjdesi!

Sıfır Bir hayranlarına müjdeli haber geldi!

Glass zirveye demirledi

Glass zirveye demirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.