55 yaşındaki Johnny Depp’in Fransız şarkıcı ve model Vanessa Paradis ile gerçekleştirdiği evlilikten olan kızı Lily-Rose Depp, şöhretler aleminin basamaklarını koşar adım çıkıyor. Şimdiye kadar 7 filmde boy gösteren genç kız, son olarak Avustralya Vogue dergisine verdiği pozlarla “ben de varım” dedi.

Bir yıldız doğuyor; Johnny Depp’in kızı Lily-Rose Depp!

Babası Hollywood’un karizmatik aktörü Johnny Depp, annesi ise yıllarca Chanel’in reklam yüzü olmuş olan şarkıcı-manken Vanessa Paradis! İşte bu ikilinin evliliğinden olma biricik kızları Lily-Rose Depp, hem babasının oyunculuk yeteneğini hem de annesinin modellik yeteneğini alarak yola çıktı. 19 yaşındaki genç kız Avustralya Vogue dergisinin şubat ayı için verdiği pozlarla bir yıldız olduğunu kanıtladı.

Tam adı Lily-Rose Melody Depp olan genç kız şimdiye kadar Tusk, Yoga Hosers, La danseuse, Planetarium, L'homme fidèle ve Les fauves gibi yapımlarda boy gösterdi. Genç kızı önümüzdeki yıllarda vizyona girecek olan yapım aşamasındaki The King ve Moose Jaws projelerinde de izleyeceğiz.

Model olarak ilk sınavını 15 yaşında annesi gibi bir Chanel etkinliğinde verdi. Chanel etkinliği boyunca basınla hiç konuşmayan Lily-Rose Depp, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Modellik kariyerine annesinin izinde devam eden Lily-Rose Depp’in ilk çalıştığı isimse Karl Lagerfeld oldu.

Oyunculuk ve modellikle yetinmeyen genç kız, verdiği röportajlarda müzikle uğraşmak bu konuda kendini geliştirmek istediğini her fırsatta dile getiriyor. Babası Johnny Depp’le olan sevgi dolu ilişkisi her zaman basının gündeminde oldu. İkili birbirlerine desteklerini asla eksik etmiyor. Johnny Depp’in Amber Heard’le olaylı boşanmasında Lily-Rose Depp, yaptığı açıklamalarla babasına toz kondurmadı.