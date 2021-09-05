Bir Zamanlar Çukurova 103. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kapana kısılınca kurşunu sıkacak

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 103. bölüm 2. fragmanı izleyici karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonuna hanımağa Züleyha mührünü vuracak. Suların durulmadığı Çukurova’da Züleyha’nın devri başlıyor. Demir'in katilinin ortaya çıkacağı yeni sezonda Züleyha ve Hakan gerilimi ilçede iplerin gerilmesine neden olacak. Bir Zamanlar Çukurova, perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizisi olarak dördüncü sezonunda atv ekranlarında adından söz ettirecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA NELER OLACAK?

Çukurova'da yeni bir devir başlatan ve bu uğurda zorlu sınavlardan geçen Züleyha, Yamanlar Konağı'nın üzerinde gezinen kara bulutları dağıtmanın yolunu ararken kendini yepyeni bir hikâyenin içinde bulacak. Diziye yeni katılan İbrahim Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye dikkat çeken bir giriş yapacak.

