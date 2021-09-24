Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu Mehmet Kara değil Hakan Gümüşoğlu"

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve İlayda Çevik'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 23 Eylül Perşembe akşamı 105. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 30 Eylül Perşembe yayınlanacak olan 106. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir.Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.

Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar.Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir.Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır.

Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir.

Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek birYamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır.

Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar.

Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.ede bulunur.

