MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu Mehmet Kara değil Hakan Gümüşoğlu"

Bir Zamanlar Çukurova 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu Mehmet Kara değil Hakan Gümüşoğlu"

24.09.2021 02:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 105. son bölümüyle ekrana geldi. ATV'de 4. sezonuyla ekranlarda olan Bir Zamanlar Çukurova'nın 106. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Yeni sezonda kadrosuna İbrahim Çelikkol'un da katıldı dizinin yeni bölüm fragmanında Ali Rahmet Fekeli, Hakan Gümüşoğlu ile ilgili ilginç bir bilgiye ulaşıyor. Fragmandaki "Bu Mehmet Kara değil ki, bu Hakan Gümüşoğlu" sözleri dikkat çekiyor.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve İlayda Çevik'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 23 Eylül Perşembe akşamı 105. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin 30 Eylül Perşembe yayınlanacak olan 106. yeni bölümünde de ilk fragman yayınlandı.

105-bolum-foto-galeri-1632226205057

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hakan'ın kendisini şirketin hissedarı Mehmet Kara olarak tanıtması Züleyha ve Betül'ü şaşkına çevirir.Züleyha, Yamanlar Holding'e ansızın gelen bu yabancıya çekimser yaklaşır.

105-bolum-foto-galeri-1632226208365

Bunun üzerine Hakan, konağa kadar gelerek Züleyha'nın güvenini kazanacak çok önemli bir hamle yapar.Hakan'ın hiç planlamadığı şey Haminne'nin onu tanıması ihtimalidir.

105-bolum-foto-galeri-1632226208791

Yamanların son temsilcisi olarak her şeyi kendine hak gören Şermin, konakta adeta terör estirir.Lütfiye Züleyha'yı üzmemek için Şermin'in sözlerini sineye çekerken, Betül annesine Fikret'le evlenip Fekeli'nin servetini alacağını söyler.

105-bolum-foto-galeri-1632226208821

Fekeli, Hakan'a bir şans vermek ister ve onu şehir kulübünde yemeğe davet eder. Hakan bu daveti memnuniyetle karşılarken, Fikret bu durumdan oldukça rahatsızdır.

105-bolum-foto-galeri-1632226210197

Fekeli'nin Erkan'ın ölümüne sebep olduğu için çok pişman olduğunu gören Hakan, düşmanının sözlerine dikkat kesilir.

105-bolum-foto-galeri-1632226210619

Gecenin sonunda Hakan, Abdülkadir'i şoke edecek birYamanlar Konağı'nda büyük bir sürpriz yaşanır.

105-bolum-foto-galeri-1632226211096

Züleyha'ya gelen bir paketin içinden Demir'in yüzüğü çıkar.

105-bolum-foto-galeri-1632226212226

Züleyha, Demir'in yaşadığı umuduna kapılıp büyük bir mutluluk yaşar.ede bulunur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı! İşte tazminat tutarı...Selçuk Yöntem 'tost fotoğrafı' davasını kazandı! İşte tazminat tutarı...
3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!3 bin yıllık kafatasında ameliyat izi!
Camdaki Kız'a damga vurdu! Yeni imajıyla hayranlarını şoke ettiCamdaki Kız'a damga vurdu! Yeni imajıyla hayranlarını şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi İbrahim Çelikkol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

23 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Henüz 5 günlük evlilerdi! Yeni evli çiftin kavgası kanlı bitti

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Erdoğan'dan fahiş fiyatlarla ilgili çarpıcı açıklama

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Davutoğlu'nun ziyaretinde gergin anlar: Kime konuşuyorsun 10 kişi var

Baba ve oğlundan vahşet! Pompalı tüfekle kovalayıp öldürdüler

Baba ve oğlundan vahşet! Pompalı tüfekle kovalayıp öldürdüler

Türk yıldız resmen Barcelona'da

Türk yıldız resmen Barcelona'da

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Her şeyi bırakıp gitmişti! İşte yeni hayatı

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Tamamen transparan! Sütyen bile giymedi

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

Şoke eden yeni açıklama: Eşim göğüslerim küçük diye...

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

"Masumiyet" notuyla kıvrımlarını sergilediği pozu şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.