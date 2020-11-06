Bir Zamanlar Çukurova 71. son bölüm finalinde Hünkar Yaman'ın cenazesine kim geldi? Demir ve Fekeli'yi şoke eden anlar

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 71. son bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Hünkar Yaman'ın ölümü Çukurova'yı sarstı. Behice'nin bıçaklayarak öldürdüğü Hünkar'ın ardından Fekeli ve Demir gözyaşlarına boğuldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 12 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 72. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner. Çiftlikte hayat normaldir.



Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur.

Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.



GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!

Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.

