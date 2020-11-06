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Bir Zamanlar Çukurova 71. son bölüm finalinde Hünkar Yaman'ın cenazesine kim geldi? Demir ve Fekeli'yi şoke eden anlar

06.11.2020 02:10 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 71. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümüne Hünkar Yaman'ın ölümü damga vurdu. Hünkar Yaman'ı canlandıran ünlü oyuncu Vahide Perçin diziye veda etti. Hünkar'ın ölümüyle Demir ve Fekeli yıkıldı. Dizinin final sahnesinde ise Hünkar'ın cenazesi sırasında herkesi şoke eden bir olay yaşandı. Demir ve Fekeli cenazeye gelen kişiyi görünce dondu kaldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 71. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 71. son bölümü 5 Kasım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölümünde Hünkar Yaman'ın ölümü Çukurova'yı sarstı. Behice'nin bıçaklayarak öldürdüğü Hünkar'ın ardından Fekeli ve Demir gözyaşlarına boğuldu.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 72. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 12 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 72. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar'ın Behice'yle hesaplaşması bıçak darbeleriyle sona ermiştir! Behice Hünkar'ı çalıların arasına sürükler ve şehre döner. Çiftlikte hayat normaldir.

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Saniye, Gülten ve Züleyha bahçede çocukları oynatırken Adnan yine küçük konağa kaçar. Yılmaz ve Züleyha bu şekilde bir kez daha karşılaşıp konuşur.

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Henüz şehri de onların hayatını da alt üst edecek olaydan habersizdirler.
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GAFFUR HUĞLARDA SAKLANIYOR!

Jandarma tarafından arandığını öğrenen Gaffur kaçar. Huğlara saklanır. Hatip Ağa'yı öldürmek suçundan arandığını düşünmektedir. Oysa olay hiç de sandığı gibi değildir.
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BEHİCE ŞEHİR KULÜBÜNDE DİKKAT DAĞITIYOR!

Hiçbir şey olmamış gibi şehir kulübünde dedikoduya başlayan Behice'nin gündeminde, gazetelerin manşetlerindeki "Bu çocuğun babası kim?" sorusu vardır. Elbette o bu konuyu, kendi cephesinden ballandırda ballandıra anlatır ama Demir konuşmaları duyar! Hünkar'ın orada bulunmamasına şaşırır! Behice'ye ağzının payını verip sinir içinde şirkete geldiğinde ise, Sevda'nın zarfı geri yolladığını ve Hünkar'ın konuya dahil olduğunu öğrenir!
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Demir'in sinir içinde hesap sormaya eve gidişi, önce kendisine yazılan mektubu, sonra da acı haberi almasıyla son bulacaktır.

ÇUKUROVA'DA HERKES BİRAZ YETİM KALDI!

Acı haber, Demir'i küçük bir çocuk gibi, çocukken saklandığı ağaç gölgesinde gözyaşlarına boğar! Konaktaki herkes onun gibi Hünkarlarını, analarını kaybetmiştir. Züleyha da yaşanan onca şeyden sonra, 'annelik duygusunda' buluşup birleştiği 'annesi'ni kaybetmenin üzüntüsü içindedir.
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FEKELİ'NİN VE HAMİNNE'NİN GÖZYAŞLARINA YÜREK DAYANMAZ

Haminne'nin gözyaşları yürekleri dağlarken, 40 yıllık aşkına bir kez daha kavuşamadan, bu kez umudu bile kalmadan ayrılan Fekeli'nin acısı sanki herkesin acısını da bir kat daha arttırır! Tüm husumetleri sona erdirmiş görünen acı haber, gözyaşları ve hıçkırıklar eşliğinde dalga dalga tüm Çukurova'ya yayılır. Kaderini değiştirdiği herkes, şimdi Hünkar'ın kaderini değiştiren katilin peşine düşecektir!

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