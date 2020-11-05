Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan unutulmaz veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin’in diziden ayrılacağı haberi magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova’nın 70. bölümde kesinleşti. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan 71. bölüme Hünkar Yaman için yapılan cezane töreni damga vurdu. 71. bölümde Vahide Perçin son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Baş rol oyuncusu Vahide Perçin’in vedasını oyuncu arkadaşı Murat Ünalmış duygusal bir paylaşımla duyurdu.

‘SENİNLE OYNAMAK ÇOK GÜZELDİ’

Vahide Perçin’le çekilen son sahnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, “Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide Ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim” notunu ekledi.

