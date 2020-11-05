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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan unutulmaz veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’

05.11.2020 16:13 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan unutulmaz veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova üçüncü sezonuyla izleyicisinin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Başrollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizide şoke eden bir ayrılık kararı verildi. Dizinin 71. bölümünde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin vedası yaşandı. Usta oyuncuya Murat Ünalmış duygusal bir şekilde veda etti.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin’in diziden ayrılacağı haberi magazin kulislerinde konuşulmaya başlanmıştı. Hünkar karakterinin ölmesiyle usta oyuncunun diziye veda edeceği Bir Zamanlar Çukurova’nın 70. bölümde kesinleşti. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanacak olan 71. bölüme Hünkar Yaman için yapılan cezane töreni damga vurdu. 71. bölümde Vahide Perçin son kez Hünkar olarak seyircisinin karşısına çıkacak. Baş rol oyuncusu Vahide Perçin’in vedasını oyuncu arkadaşı Murat Ünalmış duygusal bir paylaşımla duyurdu.

‘SENİNLE OYNAMAK ÇOK GÜZELDİ’

murat ünalmış

Vahide Perçin’le çekilen son sahnesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan yakışıklı oyuncu gönderisine, “Bu fotoğraf son sahnemizden sonra çekildi. Canım Vahide Ablam. Aramızdaki bu manevi ve hakiki ilişki çok güzeldi. Seninle göz göze, kalp kalbe oynamak çok özeldi. Her şeyiyle örnek bir insansın. Aklınla, özverinle, insanlığınla, disiplininle ve daha bir çok şey.. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Her zaman hayatımda olmasını istediğim ender insanlardansın. Seni çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat dilerim” notunu ekledi.

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