Bir Zamanlar Çukurova 74. son bölüm final sahnesinde Yılmaz ve Fikret'i şoke eden itiraf! Müjgan hamile mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 74. son bölümü 19 K asım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın hayalleri Müjgan'ın hamile olduğunu duymasıyla yıkıldı. Fikret Fekeli'nin karşısına çıkan Yılmaz silahını çekerek hesap sordu. Yılmaz, Müjgan'ı hamile bıraktığını düşündüğü Fikret'i vurmak üzereyken Müjgan araya girdi. Müjgan, yalan söylediğini ve hamile olmadığını söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 75. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 75. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.



BEHİCE'NİN FENDİNİ ŞERMİN Mİ YENİYOR?

Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.

