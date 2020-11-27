Bir Zamanlar Çukurova 74. son bölüm final sahnesinde Yılmaz ve Fikret'i şoke eden itiraf! Müjgan hamile mi?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 74. son bölümü 19 K asım Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha'nın hayalleri Müjgan'ın hamile olduğunu duymasıyla yıkıldı. Fikret Fekeli'nin karşısına çıkan Yılmaz silahını çekerek hesap sordu. Yılmaz, Müjgan'ı hamile bıraktığını düşündüğü Fikret'i vurmak üzereyken Müjgan araya girdi. Müjgan, yalan söylediğini ve hamile olmadığını söyledi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 3 Aralık Perşembe ekrana gelecek olan 75. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.
Züleyha, eczanedeki karşılaşmalarında Müjgan'ın hamilelik haberini öğrenip, üzgün bir halde konağa döner. Ne Saniye ne Sevda derdinin ne olduğunu öğrenemez. Yaşadığı üzüntü, Züleyha'yı bambaşka bir bakış açısına ve yeni kararlara götürecektir.
Hastaneden taburcu olan Behice, mağduriyetini resmileştirmek istercesine yeni bir oyun kurar. Züleyha tarafından hedef gösterildiğini herkese ilan edecektir. Ancak attığı adımlar Çukurova'nın bir diğer "kurnaz" kadını Şermin'i kuşkulandırır. Neredeyse yaptığı planın tamamını çözerek, Demir'e gider. Şermin bu sayede hem kendisini küçümseyen Behice'yi alt etmeyi hem de yeniden "Yaman" olarak kabul görmeyi istiyordur.
Demir de Züleyha da gitmesini istemeyince iyice konağa yerleşen Sevda, evin hanımlığına da alışmaya başlayacaktır. Bu durum, Saniye için tahammül edilemez bir hale gelecektir. Gaffur hem Behice'nin tehditlerinden hem de Saniye'nin tavırlarından kovulacakları korkusu yaşarken yine yanlış adımlar atacaktır. Gaffur'un korkularına daha da çok sinirlenen Saniye ise, Hanım'ın yerine birini kabul etmektense kovulmayı göze alacaktır.
Müjgan'ın hamilelik haberi Züleyha'yı üzerken, Yılmaz için ise çıldırtıcı bir hal alır. Evde büyük bir kavga çıkar. Olaylar o kadar çığırından çıkacaktır ki, Yılmaz silaha sarılmak durumunda kalacaktır. Fekeli'nin gönlü hala Hünkar'a yanıyor olsa da evdeki yangına müdahale etmek de ona düşecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum