Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova final ne zaman?

Başrollerini Hilal Altınbilek (Züleyha), Murat Ünalmış (Demir), Uğur Güneş (Yılmaz)'in paylaştığı sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final yapacağı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Vahide Perçin diziden ayrılmış Kerem Alışık'ın da diziden ayrılacağı aiddia edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım firması Tims&B bu iddiaları şu açıklamayla yalanladı:

"ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da ilk iki sezonunda olduğu gibi perşembe gecelerinin zirvesinde yer alarak reyting rekorları kıran ‘Bir Zamanlar Çukurova’ çekimlerine planlandığı şekilde devam ediyor.

Son yılların en büyük dönem işlerinden biri olan ve bir yıllık hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan dizide, senaryo ve yapım ekibinin planlaması dışında bir değişiklik bulunmazken bir süredir dijital medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor." (Temizmagazin)



