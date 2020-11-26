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Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova final ne zaman?

26.11.2020 17:13 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? Bir Zamanlar Çukurova final ne zaman?

Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın başrolünü oynadığı ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın final yapacağı iddiası sevenlerini üzdü. Bir süredir sette sorunların olduğu konuşulurken kısa süre önce Vahide Perçin diziden ayrılmıştı. Final iddialarıyla ilgili yapım şirketinden açıklama geldi.

Başrollerini Hilal Altınbilek (Züleyha), Murat Ünalmış (Demir), Uğur Güneş (Yılmaz)'in paylaştığı sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın final yapacağı iddia edilmişti. Dizinin 27 Mayıs 2021 Perşembe günü final yapacağı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Geçtiğimiz günlerde Vahide Perçin diziden ayrılmış Kerem Alışık'ın da diziden ayrılacağı aiddia edilmişti. Bir Zamanlar Çukurova'nın yapım firması Tims&B bu iddiaları şu açıklamayla yalanladı:

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu mu?Bir Zamanlar Çukurova ne zaman bitecek? Final tarihi belli oldu mu?

"ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da ilk iki sezonunda olduğu gibi perşembe gecelerinin zirvesinde yer alarak reyting rekorları kıran ‘Bir Zamanlar Çukurova’ çekimlerine planlandığı şekilde devam ediyor.

Son yılların en büyük dönem işlerinden biri olan ve bir yıllık hazırlık sürecinin ardından seyirciyle buluşan dizide, senaryo ve yapım ekibinin planlaması dışında bir değişiklik bulunmazken bir süredir dijital medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmıyor." (Temizmagazin)


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