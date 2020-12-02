Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 3 Aralık Çarşamba akşamı 75. bölümüyle ATV ekranında olacak. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çeviriyor. Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali geliyor. Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı da değişecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.