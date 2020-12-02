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Bir Zamanlar Çukurova 75. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan'a ne olacak?

02.12.2020 23:58 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 75. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında, Yılmaz'ın "Mesele benim aile meselem değil Züleyha meselesi. Züleyha'yı da oğlumu da ver. Bu savaşı güzellikle bitirelim" sözleri Demir'i şoke ediyor. Diğer yandan ise nehirde sürüklenen Müjgan'ı gören Züleyha büyük panik yaşıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan ve oğluna ne olacak? İşte yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 3 Aralık Çarşamba akşamı 75. bölümüyle ATV ekranında olacak. Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Müjgan'ın Yılmaz ve Fikret'i karşı karşıya getiren hamilelik yalanını itiraf etmesi, herkesi şaşkına çeviriyor. Yılmaz, artık Müjgan'ın tüm yönetimini Behice'nin gerçekleştirdiğinden emin hali geliyor. Bu son olay ile Fekeli'nin de Müjgan'a olan tavrı da değişecektir.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz, kendini Züleyha'ya karşı aklanmış saysa bile, artık karşısında yepyeni bir Züleyha vardır! Züleyha, Demir'in karşısına dikilecek kadar cesur, Müjgan'ı koruyacak kadar vicdanlı bir kadındır artık!

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DEMİR HÜNKAR'IN KATİLİNİN PEŞİNİ BIRAKMIYOR!

Yılmaz ve Züleyha arasında olan biten her şey Demir'i hala çok yaralasa da, Sevda ona tutunacak bir dal haline gelecektir. Yılmaz ile arasındaki rekabetten de Züleyha'dan da vazgeçmeyen Demir için, şimdi artık en öncelikli konu Hünkar'ın katilinin bulunması haline gelmiştir. Soruşturmalarına devam eden Demir, Hünkar'ı en son gören kişiyi bulur ve onunla konuşur.

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MÜJGAN'IN HESAPSIZ YALANI BEHİCE'NİN DE HAYATINI DEĞİŞTİRİR

Bir yandan Fikret'ten şüphelendiği için kendini kötü hisseden, bir yandan Züleyha'ya karşı sözünü tuttuğu için sevinen Yılmaz, diğer bir yandan Müjgan'ın yalanını cezasız bırakmayacaktır! Behice ne kadar haberim yoktu dese de ceza ikisine birden kesilecektir.

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FEKELİ HEM DEDİKODULARIN HEM YILMAZ'IN ÖFKESİNİN KARŞISINDA!

İki evladı arasında zor anlar yaşayan Fekeli, Müjgan'ın itirafı ile kendini bambaşka bir krizin ortasında bulur. Kendisinden duyulan şüpheye çok bozulan Fikret'in gönlünü yapması gerekecektir.

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Üstelik, Yılmaz'ın gözünün dönmesine neden olan dedikoduyu da bitirmek yine Fekeli'ye kalır! Yılmaz'ın cezalandırdığı Müjgan ve Behice'nin bu cezayı sonuna kadar hak ettiklerini düşünse de vicdanı yine de onlara yardım etmekten yanadır.

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MÜJGAN OĞLUNUN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR!

Ne kadar ağlasa da affedilmeyen Müjgan, son çare olarak Züleyha'nın karşısına çıkıp ondan yardım isteyecektir. Züleyha ne kadar vicdanlı davransa da Müjgan'ın kontrolsüz davranışları iki kadını zor bir duruma düşürecek ve Kerem Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır!

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GAFFUR'UN PLANI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Başını derde düşürmekten de düştüğü dertten kurtulmak için yeni dertlere bulaşmaktan da kurtulamayan Gaffur, şimdi de bir an önce gidebilmek için Almanya'dan mektup beklemektedir. Kafası iyice karıştığı için de Saniye'nin gazabından kurtulması mümkün olmaz. Sevda'nın Hünkar'ın yerine geçiyor olmasına gün geçtikçe sinirlenen Saniye, tüm sinirini çiftlikteki aksayan işlerden çıkarmaya başlar!

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