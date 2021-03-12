Bir Zamanlar Çukurova 87. son bölümde Züleyha ve Demir'in romantik anları: Seni seviyorum

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 87. son bölümüyle 11 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir'e onu sevdiğini söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur.

Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

ZÜLEYHA VE SEVDA İSTANBUL'DAN GERÇEKLERLE DÖNER

İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır.