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Bir Zamanlar Çukurova 87. son bölümde Züleyha ve Demir'in romantik anları: Seni seviyorum

12.03.2021 02:28 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 87. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüme Züleyha ve Demir'in romantik anları damga vurdu. Demir'e aşkını ilan eden Züleyha "Seni seviyorum" dedi. Final sahnesinde ise Fikret'in intikamı Çukurova'nın diline düştü. Peki Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler oldu?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 87. son bölümüyle 11 Mart Perşembe akşamı ATV ekranlarında seyirciyle buluştu. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha, Demir'e onu sevdiğini söyledi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümit, boşanma kararına çok sevinir ama sevindiğini belli etmemek için Demir'in fikrini sorgulamasını ister. Demir ise heyecanlı ve mutludur.

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Çocukların ve Züleyha'nın nerede yaşayacağını, Ümit ve kendisinin evinin nerede olacağına dair planlar yapar. Çukurova'ya döndüğünde yeni ve büyük bir aşka yelken açmış olacaktır. Bu süreçte evi aramak hiç aklına gelmez.

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GAZETE İLANI ADANA'NIN DİLİNDE!

Demir'in, babasına iftira atanı karşısına çıkmaya çağırdığı gazete ilanı, tüm şehrin ilk konusu haline gelir. Her köşede bu konuşulurken, hastanede de bu ilan gündemdedir. İlanı gören Bahtiyar, Fikret'i aramaya başlar. Çünkü onun bildiği hikaye ile bu gazete ilanı aynı değildir. O sırada, ilanı gören Şermin de koşarak konağa gidecektir.

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ZÜLEYHA VE SEVDA İSTANBUL'DAN GERÇEKLERLE DÖNER

İstanbul'da gerçekleri araştıran Züleyha, Adnan Yaman'ın bu kadar acımasız olabileceğine inanmamaktadır. Mektupları yazan her kimse, bazı şeyler yerine oturmamaktadır.

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Sevda ise ne olursa olsun, bir çocuğu ortada bırakabilmiş bir adamı sevdiğine çok üzgündür. Öğrendiklerinin ağırlığı ile daha fazla İstanbul'da kalmadan Adana'ya dönerler.

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Döner dönmez de Züleyha'yı acilen şirkete çağırırlar. Demir'in ne zaman döneceğini bilemediklerinden Züleyha'dan birkaç imza atmasını isterler.

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ZÜLEYHA NEREDE? BAŞINA NE GELDİ?

Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. Demir, Leyla ve Adnan için pek çok değişiklik yapmıştır. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak sonra kendisinden kimse haber alamaz!

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ÇUKUROVA HANIMAĞA'SINI ARIYOR!

Akşam olup Züleyha eve dönmeyince, Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'i bulmaya çalışırken, Sevda ve Saniye Fekeli'den yardım isteyecektir. Şermin, Demir'i ararken, çok önemli başka bir bilgiye ulaşır.

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Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında her köşede hanımağalarını aramaya başlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz yoktur! Tüm bunlar olup biterken, Demir ve Ümit Çukurova'ya dönerler! Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer.

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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Murat Ünalmış
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