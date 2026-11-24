Uluslararası Emmy’s Ödülleri Galası'nda ülkemizi ”Telenovela” dalında AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir ve Ay Yapım’ın “Leyla: Hayat, Aşk, Adalet” dizileri temsil etti.

Pazartesi akşamlarına damga vuran reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir dizisinin Alya ve Cihan’ı Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba New York’a gitti.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba New York sokaklarında görüntülendi. İkilinin görünümü fanları mest ederken Ünsal'ın tarzına da beğeni yağdı.

Sinem Ünsal, siyah elbisesiyle hayranlarından tam not aldı. Straplez kesimli, vücudunu saran uzun siyah elbisesiyle zarif ve iddialı bir görünüm sergileyen oyuncu, omuzlarına aldığı siyah kürk detaylı aksesuarıyla da adeta Hollywood ışıltısını yansıttı.



Sivri burunlu siyah topuklu ayakkabıları ve sade saç modeliyle şıklığını tamamlayan Ünsal'a "Kadın çok güzel", "Enfes görünüyor", "Muazzam görünüyorlar", "Bayıldım" yorumları yağdı.