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Bir Zamanlar Çukurova'da Ali Rahmet Fekeli öldü! Diziden ayrılan Kerem Alışık'tan duygusal veda mesajı

08.10.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 107. son bölümünde herkesi şoke eden bir ayrılık yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın canlandırdığı Ali Rahmet Fekeli karakteri öldü. Cinayete kurban giden Ali Rahmet Fekeli'nin cenazesini gören Züleyha gözyaşlarına boğuldu. Türk sinemasının usta oyuncusu Sadri Alışık'ın oğlu olan Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'ya duygusal bir paylaşımla veda etti.

Başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Kerem Alışık, Hande Soral, Hülya Darcan, Erkan Bektaş, Bülent Polat ve İlayda Çevik'in rol aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 7 Ekim Perşembe akşamı 107. son bölümüyle ekrana geldi.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümde, Ali Rahmet Fekeli cinayete kurban gitti.

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Ensesinden bıçaklanan Fekeli hayatını kaybetti.

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KEREM ALIŞIK'TAN VEDA PAYLAŞIMI

Dizide Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık ise son bölümün ardından Instagram hesabından Bir Zamanlar Çukurova'da duygusal bir veda mesajı paylaştı. Kerem Alışık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gitmekle gitmiş olmuyor ki insan..
Gönlü kalıyor aklı kalıyor anıları kalıyor..
Evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum..
Bir Zamanlar Çukurova, bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için..
Gelişim de, gidişim de ve çalıştığım süre içinde aynı kaderi paylaştığımız, emeklerini katkılarını ve desteklerini hep kalbimde pamuklara sarıp saklayacağım set önü ve set arkasında ki tüm emekçi kardeşlerime, kıymetli çalışma arkadaşlarıma, değerli meslekdaşlarıma, senaristimiz Ayfer Tunç yönetmenimiz Murat Saraçoğlu’na yapımcılarımız Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’a ve yayıncı kuruluşumuza derin teşekkürlerimi sunuyorum ..

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Ve tabii sıcak Adana’nın sıcak insanlarına, bizi hep zirvede tutan izleyicilerimize,ilgileri ve sevgileri ile beni iltifatlandıran onurlandıran güzel yüreklere sevgi ve saygılarımı yolluyorum ....
Hep söylediğim gibi bütün şiirler yağmura yazılır ama marifet buluttadır..
Üstümüze şiirler yağdıran bulutlara selam olsun..
Hep sevgiyle..
Ve hep uhuletle suhuletle .."

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar.

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Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar.

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Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar.

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Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar.

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Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar.

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Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır.Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

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Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz.Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar.İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Kerem Alışık
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