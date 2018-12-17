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Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ve Yılmaz'ın düellosu! Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2018 02:49 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde, Yılmaz ve Züleyha arabayla giderken yollarını kesen Demir silah çekiyor. Yılmaz ve Demir birbirlerine silah doğrulturken, Züleyha ise onları ayırmak için adeta çırpınıyor. Bir Zamanlar Çukurova fragmanında ise Felekeli'nin 'Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırık bir kalp ne yapar? Daha akıllı yapar' sözleri dikkat çekiyor.

Bir Zamanlar Çukurova'da Demir ve Yılmaz'ın düellosu! Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragmanı izle!

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 20 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 15. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde Yılmaz ve Demir'in Züleyha için kapışması dikkat çekecek. Yılmaz ve Züleyha arabayla giderken Demir yollarını kesti ve silah çekti. Demir, Yılmaz'a 'Bu mesele bugün bitecek. Ya senin ölün çıkacak ya da benim' diyor. Demir ve Yılmaz arasındaki düelloya ise Züleyha mani olmaya çalışıyor.

Yeni bölüm fragmanında Felekeli'nin 'Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırık bir kalp ne yapar? Daha akıllı yapar. Ya acına teslim olup kendini kaybedersini, ya da kendini sarıp yoluna devam edersin' dikkat çekiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yılmaz'ın Adana'daki durdurulamaz yükselişi, Demir ve Cengaver'i çileden çıkartıyor! Yılmaz ve Fekeli'den tamamen kurtulmak için Çukurova'yı yerle bir eden ikiliyi, şimdi daha büyük sorunlar bekliyor. 10 kişinin hayatını kaybettiği büyük patlama, Çukurova'da büyük yankı yapıyor. Demir'in bu patlamada payının olduğunu öğrenen Hünkar ise, izleyeceği yol ile herkesi şaşırtacak.

Aldığı intikamın sevincini yaşayan Demir, Züleyha ile katıldıkları törende hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıyor! Çukurova'nın saygın beyi Demir, bu karşılaşmanın hesabını nasıl verecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GENEL HİKAYE
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne) ve Kerem Alışık (Fekeli)

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