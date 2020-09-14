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Bir Zamanlar Çukurova'da Nazan Kesal hangi rolde oynayacak? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2020 20:58 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova merakla beklenen yeni sezon 3. sezonuyla ekrana dönüyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncu Nazan Kesal da katıldı. Nazan Kesal'ın canlandırdığı Sevda Çağlayan karakteri yeni bölümlere damga vuracak. Peki Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölümden 2 fragman da yayınlandı.

ATV'de yayınlanan ve başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekranda olacak. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncular Furkan Palalı'dan sorna Nazan Kesal da katıldı.

NAZAN KESAL HANGİ ROLDE OYNAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova’da sahne artık bir assolistin. Usta oyuncu Nazan Kesal hem sesi ve güzelliği, hem şıklığı ile ünlü, ülke çapında tanınan Sevda Çağlayan olarak sınırsız aşkların coğrafyasındaki kader oyununa dahil oluyor.

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Döneminin İstanbul sahnelerinde uzun süre ismi en üst sırada yazan, sahnede sesiyle de güzelliğiyle de bir efsaneye dönüşen Sevda Çağlayan şimdi Adana’da.
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Sevda Çağlayan, İstanbul sahnelerinden ne zaman vazgeçti? Ne zaman Adana’ya geldi? Adana’da kimin veya kimlerin hayatına dahil olacak? Bu soruların hepsi, 3. sezonunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’da ekrana gelecek.

FURKAN PALALI, FİKRET FEKELİ ROLÜNDE!

Fikret Fekeli, birden bire Fekeli’nin de Çukurova’nın hayatına dahil olurken, bakalım ona Yılmaz’dan sonra kendi kanından kendi canından ikinci bir evlat mı olacak? Tüm karizması ile meraklı bakışlar altında Adana’ya giriş yapacak olan Fikret Peleli karakteri dizideki tüm dengeleri değiştirecek.

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