Bir Zamanlar Çukurova'da Nazan Kesal hangi rolde oynayacak? Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yayın tarihi

ATV'de yayınlanan ve başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Perçin'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon ilk bölümüyle 17 Eylül Perşembe akşamı ekranda olacak. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımı TIMS&B Productions’a ait, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon kadrosuna ünlü oyuncular Furkan Palalı'dan sorna Nazan Kesal da katıldı.

NAZAN KESAL HANGİ ROLDE OYNAYACAK?

Bir Zamanlar Çukurova’da sahne artık bir assolistin. Usta oyuncu Nazan Kesal hem sesi ve güzelliği, hem şıklığı ile ünlü, ülke çapında tanınan Sevda Çağlayan olarak sınırsız aşkların coğrafyasındaki kader oyununa dahil oluyor.



Döneminin İstanbul sahnelerinde uzun süre ismi en üst sırada yazan, sahnede sesiyle de güzelliğiyle de bir efsaneye dönüşen Sevda Çağlayan şimdi Adana’da.



Sevda Çağlayan, İstanbul sahnelerinden ne zaman vazgeçti? Ne zaman Adana’ya geldi? Adana’da kimin veya kimlerin hayatına dahil olacak? Bu soruların hepsi, 3. sezonunda ‘Bir Zamanlar Çukurova’da ekrana gelecek.