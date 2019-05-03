Bir Zamanlar Çukurova'da Seher'den Demir Yaman'a büyük tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm izle!

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ sürükleyici hikayesiyle yine milyonları ekrana kilitledi.Bir Zamanlar Çukurova 31. bölümün finalinde, Fransa’dan gelen Ercüment, bağ evinde güzel vakit geçirdikten sorna hızını alamayınca pavyona gitti. Onunla gitmek istemeyen Demir Yaman da evinde döndü.

Uyumaya hazırlanırken, onu odasına taşıyan Seher’i Züleyha sanan Demir, onu öptü! Gaffur’dan sonraki hedefi Demir Yaman için daha büyük planlaı olan Seher de bunu fırsat bulup Demir Yaman’ın yanına kıvrıldı.

Olanlardan bihaber gözünü açınca yanında Seher’i gören Demir şoka uğradı. Üstelik olaylar bu kadarla da kalmamıştı! Kapı aralağından bir çift göz de onlara bakıyordu: Ercüment! Ercüment gördüklerini kendine saklayabilecek mi? Zaten kocasıyla ilişkileri gitgelli olan Zülyeha bu olayı öğrenecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'la bir kez daha hesaplaşan Demir Yaman çılgına dönüyor! Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor! Konağın mutfağında hareketli dakikalar! Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir. Fadik'teki bu değişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor. Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki, Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak? Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var?