MAGAZİN

Bir Zamanlar Çukurova'da Seher'den Demir Yaman'a büyük tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 03.05.2019 01:32 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 31. son bölümüyle ekrana geldi. ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüme Seher’in hain planı damga vurdu. Kuzeni Ercüment’le bağ evinde felekten bir gece çalan Demir Yaman, gözünü açtığında yanında Seher’i gördü. Demir Yaman kadar seyirciyi de şaşırtan görüntünün ardından neler olacağı gelecek bölümde ortaya çıkacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ sürükleyici hikayesiyle yine milyonları ekrana kilitledi.Bir Zamanlar Çukurova 31. bölümün finalinde, Fransa’dan gelen Ercüment, bağ evinde güzel vakit geçirdikten sorna hızını alamayınca pavyona gitti. Onunla gitmek istemeyen Demir Yaman da evinde döndü.

Uyumaya hazırlanırken, onu odasına taşıyan Seher’i Züleyha sanan Demir, onu öptü! Gaffur’dan sonraki hedefi Demir Yaman için daha büyük planlaı olan Seher de bunu fırsat bulup Demir Yaman’ın yanına kıvrıldı.

Olanlardan bihaber gözünü açınca yanında Seher’i gören Demir şoka uğradı. Üstelik olaylar bu kadarla da kalmamıştı! Kapı aralağından bir çift göz de onlara bakıyordu: Ercüment! Ercüment gördüklerini kendine saklayabilecek mi? Zaten kocasıyla ilişkileri gitgelli olan Zülyeha bu olayı öğrenecek mi?

IMG_1382

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir zamanlar en yakın dostu olan Cengaver'in yardımıyla, Yılmaz'la bir kez daha hesaplaşan Demir Yaman çılgına dönüyor! Hesap sormak için Cengaver'in kapısına giden Demir Yaman, öğrendiği başka bir gerçekle alt üst oluyor! Konağın mutfağında hareketli dakikalar! Saniye'nin göz hapsindeki Seher zor anlar yaşarken, Fadik bambaşka dünyalarda gezmektedir. Fadik'teki bu değişikliğin sebebi ne? Eline yeni bir koz geçen Gaffur, pusuda bekliyor. Konağın yerinde duramayan misafiri Ercüment, Çukurova'da olanlardan habersiz bağlantılar kurmaya başlar. Peki, Ercüment'in bu hesapsız hareketleri nasıl cevap bulacak? Postacının getirdiği ve Şermin'i çılgına döndüren zarfta ne var?

IMG_3453

Büyük konakla artık arasında kalın bir duvar örülü olan Şermin'in gözü bu haberden sonra hiçbir şeyi görmüyor. Şermin şimdi kimlerin kapısını çalacak? Huğlarda ortalık karışıyor! Bir sürü adamın ani baskınına uğrayan huğlara kim müdahale etmeye çalışıyor? Oğlu Adnan'ın hasretiyle yanıp tutuşan Züleyha artık zor anlar yaşıyor. Züleyha bu duruma daha ne kadar dayanabilecek? Gaffur'u ağına düşüren Seher, hedef mi değiştiriyor? Seher yeni kurbanı ile birlikteyken onları kim görecek?

IMG_0234

Bağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdıBağırsağından çıkanları görünce doktorlar bile şaşırdı
Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış boşanacak mı? Rahmet'ten şok itiraf! Bizim Hikaye 68. son bölüm izle!Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış boşanacak mı? Rahmet'ten şok itiraf! Bizim Hikaye 68. son bölüm izle!
Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim? Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm izle Bir Zamanlar Çukurova seher demir Bir Zamanlar Çukurova 31. son bölüm final sahnesi izle

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Çukur'a bomba transfer! Ünlü oyuncunun rolü belli oldu

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hercai'de Miran, Reyyan'ın babası Hazar Şadoğlu'nu vuracak mı? Hercai 8. yeni bölüm fragmanı izle!

Hercai'de Miran kimi vuracak?

Leke dizisinde Mehmet'ten Yasemin'e büyük tuzak! Leke 4. yeni bölüm fragmanı izle!

Leke dizisinde Yasemin'e büyük tuzak!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış boşanacak mı? Rahmet'ten şok itiraf! Bizim Hikaye 68. son bölüm izle!

Bizim Hikaye'de Filiz ve Barış'ı yıkan itiraf!

Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim? Çarpışma 21. yeni bölüm ilk fragmanı izle!

Çarpışma'da Kadir'i şoke eden gerçek! Ağabeyi kim?

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın damadı Ali'ye ne oldu? Arka Sokaklar 516. yeni bölüm fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Rıza Baba'ya büyük şok!

Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Afili Aşk'ta buluştu! Afili Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

İddialı diziden ilk görüntüler yayınlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.