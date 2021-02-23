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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

23.02.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç'ten tecavüz sahnesi itirafı

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altın Bilek, Kerem Alışık, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı ATV ekranlarında yayımlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Gülten'i Selin Genç dizideki tecavüz sahnesiyle ilgili ilk kez konuştu.

Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altın Bilek, Kerem Alışık, Hande Soral gibi isimlerin yer aldığı 3 sezondur ATV'de ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova seyirciyi her bölümüyle ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Dizinin genç ve güzel oyuncusu Selin Genç başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

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SELİN GENÇ'TEN ÇARPICI İTİRAF

tv100'deki habere göre, kariyerinde ilk dizi deneyimini Bir Zamanlar Çukurova ile yaşayan 26 yaşındaki oyuncu diziyle ilgili çarpıcı itirafta bulundu.

Güzel oyuncu dizide tecavüz sahnesiyle ilgili aylar sonra ilk kez konuştu. 32. bölümde Gülten'in Ercüment tarafından tecavüze uğradığı sahne için çok zorlandığını söyledi.

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'TECAVÜZ SAHNESİ BENİ ÇOK ZORLAMIŞTI'

Sahne için konuşan Genç "Ben çok ağır performans sahneleri çektim. Umarım hakkını vermişimdir. Özellikle tecavüz sahnesi beni çok zorlamıştı." dedi.

Acılı bir süreç olduğunu anlatan Genç "Bunu deneyimlemedim ama bunu deneyimleyen insanlarla konuşmak, onların acılarını paylaşmak, neye benzediğini keşfetme süreci çok acılıydı benim için." diye konuştu.

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'BENİM İÇİN PSİKOLOJİK OLARAK SIKINTILIYDI'

Sahne öncesindeki psikolojik durumuyla ilgili Genç "Performanstan önce psikolojik olarak öncesi sıkıntılıydı benim için." sözleriyle anlattı.

Güzel oyuncu “Bir Zamanlar Çukurova”da Vahide Perçin ve Kerem Alışık gibi usta isimlerle aynı seti paylaşmanın gururunu yaşadığını belirtti.
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Dizinin geçen haftalarda yayınlanan bölümlerinde evlenen genç, kalbinin dolu olduğunu itiraf etti.

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