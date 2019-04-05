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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin o çok konuşulan kostümleri böyle hazırlanıyor!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 05.04.2019 01:15 | Son Güncelleme

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' dikkat çekici hikayesi ve başarılı oyunculuklarının yanı sıra kostümleriyle de çok konuşuluyori

1970'lerin Adana'sını 2019'a taşıyan dizi için her hafta hummalı bir çalışma yapılıyor. Dizinin her bölümü için haftalık 80 parça kostüm ve aksesuar hazırlanıyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizide birbirinden etkileyici kostümler adeta defile havası yaratıyor.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizide birbirinden etkileyici kostümler adeta defile havası yaratıyor.

Prodüksiyon ekibinin hummalı çalışmalarıyla seçilen mekanlar, kostüm ekibinin titiz çalışmalarıyla da süslenince ortaya görsel bir şov çıkıyor.

Prodüksiyon ekibinin hummalı çalışmalarıyla seçilen mekanlar, kostüm ekibinin titiz çalışmalarıyla da süslenince ortaya görsel bir şov çıkıyor.

Didem Umurhan'ın Nişantaşı'ndaki Stil Atölyesi'nde, Nilüfer Çamur'un ekibi tarafından realize edilen göz alıcı kostümlerin tasarımcısı da Aynur Torun.

Didem Umurhan'ın Nişantaşı'ndaki Stil Atölyesi'nde, Nilüfer Çamur'un ekibi tarafından realize edilen göz alıcı kostümlerin tasarımcısı da Aynur Torun.

Kostümler, ekibin uzun süren çizim ve dikim çalışmalarının ardından çekimlerin gerçekleştiği Adana'ya gönderiliyor.

Kostümler, ekibin uzun süren çizim ve dikim çalışmalarının ardından çekimlerin gerçekleştiği Adana'ya gönderiliyor.

Dizinin her bölümü için haftalık 80 parça kostüm ve onlara uygun aksesuar üretiliyor.

Dizinin her bölümü için haftalık 80 parça kostüm ve onlara uygun aksesuar üretiliyor.

Dizinin kostümleri her bölümde karakterlerin tarzını ekrana taşırken, izleyenleri de nostaljik atmosferiyle büyülüyor.

Dizinin kostümleri her bölümde karakterlerin tarzını ekrana taşırken, izleyenleri de nostaljik atmosferiyle büyülüyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren zirvedeki yerini koruyan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyenleri zaman yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren zirvedeki yerini koruyan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' izleyenleri zaman yolculuğuna çıkarmaya devam ediyor.

Dönemin ruhunu seyircinin evine taşıyan ve oyuncularla bütünleşen kostümler, dizinin görsel olarak diğer dizilerden de sıyrılmasını sağladı.

Dönemin ruhunu seyircinin evine taşıyan ve oyuncularla bütünleşen kostümler, dizinin görsel olarak diğer dizilerden de sıyrılmasını sağladı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin dikkat çeken kostümleri
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bir zamanlar çukurova Bir Zamanlar Çukurova kostümleri

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