MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevda’sı Nazan Kesal’a büyük sürpriz!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevda’sı Nazan Kesal’a büyük sürpriz!

31.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Sevda karakteriyle büyük beğeni toplayan Nazan Kesal için sette sürpriz doğum günü düzenlendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Sevda’sı Nazan Kesal’a büyük sürpriz!

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Sevda karakteriyle bu sene katılan başarılı oyuncu Nazan Kesal, izleyicileri kendisine hayran bıraktırıyor.

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi.

nazankesal-birzamanlarcukurova-dogumgunu1

NAZAN KESAL DUYGULANDI

Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Nazan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi. Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

nazankesal-birzamanlarcukurova-dogumgunu-750x375-c

Doğum günü sürprizi ünlü oyuncuyu mutlu ederken, sette de neşeli anlar yaşandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?
O Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurduO Ses Türkiye Yılbaşı fragmanına damga vurdu
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Nazan Kesal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Frikiksiz tek kare fotoğrafı yok! Etek altı ve göğsü...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Hababam Sınıfı'nın sevilen ismi hayatını kaybetti

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Behzat Uygur anlattı! 'Caner Cindoruk sokakta mendil satıyordu'

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Diğer Haberler

Sümeyye Aydoğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Kırmızı Kamyon Menekşe kimdir?

Timur Ölkebaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

Kırmızı Kamyon Bedri kimdir?

İşte, 'Kırmızı Kamyon hangi kitaptan ya da diziden uyarlama?' sorusunun cevabı...

Kırmızı Kamyon hangi diziden uyarlandı?

Masumiyet yeni bölüm fragmanı yayınlandı | “Şimdi yiyin birbirinizi!”

Masumiyet yeni bölümde neler oluyor?

Kırmızı Kamyon bu akşam başlıyor! Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Kırmızı Kamyon 1. bölüm

Seksenler'de Rasim Öztekin'in yerine kim gelecek? Yeni Fehmi belli oldu mu? 

Yeni Fehmi belli oldu mu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.