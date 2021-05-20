Bir Zamanlar Çukurova’nın 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Düşen uçakta kim var?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanında düğümler yavaş yavaş çözülürken, finalin ayak sesleri de duyulmaya başlıyor. Şermin, Ümit ile Sevda arasındaki bağı çözmek için yaptığı araştırmalardan büyük bir ipucu elde ederken, Fekeli ile Fikret arasındaki sular da durulmaya başlıyor.

İŞTE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bir Zamanlar Çukurova’nın 97. bölümünde Müjgan, Ümit ve Demir’in fotoğraflarını Züleyha’ya gösterir. Gördükleri karşısında büyük bir şok yaşayan Züleyha, asla durumunu belli etmez. Fakat fotoğrafları görmesinin ardından yaşadığı sorgulama ve gelişen olaylar Züleyha’nın Çukurova’dan gitmesine yol açar.

Züleyha’dan istediği karşılığı göremeyen Müjgan, ilk defa düşmanı olarak gördüğü kadına karşı doğru bir hareket içinde olmanın huzurunu yaşar. Fekeli’den de izin alarak hayatında yeni bir sayfa atmak için ilk adımı atar.

Fikret, cezasını çekmek için demir parmaklıklar ardına girse de Demir'in öfkesinden yine de kurtulmayı beceremez. Demir, ifade vererek kendini kurtaranın Fikret olduğuna inanmaz üstüne bir de çiftlikteki baskın için de onu suçlar. Savcıya durumu bildirmekle yetinmeyen Demir, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar çılgına döner. Diğer yandan Lütfiye ve Fekeli, Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu sırada da Fikret ve Fekeli arasındaki sular da durulmaya başlar.