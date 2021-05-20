Bir Zamanlar Çukurova’nın 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Düşen uçakta kim var?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölüm fragmanında düğümler yavaş yavaş çözülürken, finalin ayak sesleri de duyulmaya başlıyor. Şermin, Ümit ile Sevda arasındaki bağı çözmek için yaptığı araştırmalardan büyük bir ipucu elde ederken, Fekeli ile Fikret arasındaki sular da durulmaya başlıyor.
Bir Zamanlar Çukurova’nın 97. bölümünde Müjgan, Ümit ve Demir’in fotoğraflarını Züleyha’ya gösterir. Gördükleri karşısında büyük bir şok yaşayan Züleyha, asla durumunu belli etmez. Fakat fotoğrafları görmesinin ardından yaşadığı sorgulama ve gelişen olaylar Züleyha’nın Çukurova’dan gitmesine yol açar.
Züleyha’dan istediği karşılığı göremeyen Müjgan, ilk defa düşmanı olarak gördüğü kadına karşı doğru bir hareket içinde olmanın huzurunu yaşar. Fekeli’den de izin alarak hayatında yeni bir sayfa atmak için ilk adımı atar.
Fikret, cezasını çekmek için demir parmaklıklar ardına girse de Demir'in öfkesinden yine de kurtulmayı beceremez. Demir, ifade vererek kendini kurtaranın Fikret olduğuna inanmaz üstüne bir de çiftlikteki baskın için de onu suçlar. Savcıya durumu bildirmekle yetinmeyen Demir, hapishanede bile Fikret'e saldıracak kadar çılgına döner. Diğer yandan Lütfiye ve Fekeli, Fikret'i kurtarmak için tüm delilleri bir araya getirirler. Bu sırada da Fikret ve Fekeli arasındaki sular da durulmaya başlar.
Ümit hastaneden çıktıktan sonra olayları kontrolü altına almak için tüm gücüyle çalışır diğer yandan da Sevda'yı kendine destek olmadığı için suçlar. Sevda’nın önünde şimdi iki seçenek vardır. Demir ve Züleyha’yı kazanırken kızını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Şermin, Sevda'ya Ümit ile arasındaki bağı açık açık sorsa bile kaydedemez, ancak pes etmeye niyeti yoktur. Füsun ile birlikte bir dedektif edasıyla iz sürer ve büyük bir ipucu ile karşılaşır.
Hem Züleyha hem de Müjgan yeni hayatlarına doğru aynı anda yola çıkar. Adana İstanbul uçağının düştüğü haberi Çukurova’da bomba etkisi yaratır.
Kendine gelen Ümit, Başına gelenler için Demir’i suçlar Tahliye olmayı bekleyen Demir bir anda kendisini yeniden demir parmaklıklar arkasında bulur. Fakat Müjgan, Demir’in Ümit’in yanından ayrıldığında genç kadının sapasağlam olduğunu görmüştür.
Fekeli ise Ümit’in başına gelenlerden Fikret’in sorumlu olduğunu düşünür ve Mersin'e kadar izlerini takip eder. Fakat ondan daha hızlı davranana Lütfiye olayların içinde yerini alır. Fekeli izlerini bulduğu zaman yaşanan olaylar, Fikret ile onu yine karşı karşıya getirir.
Sevda, Ümit’in hastanede olduğu süre boyunca başından bir an bile ayrılmaz. Şermin de tüm yaşananları daha önce öğrendikleri ile birleştirir. Hatta cezaevine gidip Demir'e de anlatır ancak onun öğrendikleri ile şimdilik kimse ilgilenmez.
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