MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

10.07.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova'da Behice rolüyle popülerliğini geri kazanan Esra Dermancıoğlu, diziden ayrılmasının ardından Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide Demirhan rolü ile izleyici karşısına geçti. Ünlü oyuncu, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ses getiriyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Esra Dermancıoğlu'nun ayna karşısında verdiği cesur poz dikkat çekti.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Esra Dermancıoğlu sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Dermancıoğlu o pozu, 'Esra' diye yazarak paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

İddialı pozlarıyla dikkat çeken oyuncunun Instagram'da 557 bin takipçisi bulunuyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

53 yaşındaki oyuncu Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kırgın Çiçekler, Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi popüler birçok projede yer aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serdar Ortaç'ın eski eşinden bikinili poz!Serdar Ortaç'ın eski eşinden bikinili poz!
Elbisenin fiyatı şoke etti! "Pahalı ama olmamış"Elbisenin fiyatı şoke etti! "Pahalı ama olmamış"
Otel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylarOtel odasında zor elbiselerini yırttı! Korkunç detaylar
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Esra Dermancıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Bayramda çalışan herkesi ilgilendiriyor! Fazla mesai...

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

Maç sonrası ağır yorumlar! "Kulüp arayın"

"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans

"Eli kasığımda bir adamla..." yorumları yapılmıştı! Zeynep Bastık ve Edis'ten yeni dans

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Akşener 6'lı masadan ayrılacak mı? Olay yaratan iddia

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem! Uçaklardaki gibi olacak

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

Emeklilere 5 bin 500 TL verilecek: 3 günde...

İlginizi Çekebilir

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Akılalmaz hırsızlık! Arabanın içinde çocuklar varken çaldı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.