Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu sütyensiz poz verdi!

Oyuncu kimliğiyle tanınan Esra Dermancıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Esra Dermancıoğlu'nun ayna karşısında verdiği cesur poz dikkat çekti.

SÜTYENSİZ POZ VERDİ

Esra Dermancıoğlu sütyensiz pozunu takipçileriyle paylaştı.

Dermancıoğlu o pozu, 'Esra' diye yazarak paylaştı.

İddialı pozlarıyla dikkat çeken oyuncunun Instagram'da 557 bin takipçisi bulunuyor.

53 yaşındaki oyuncu Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Kırgın Çiçekler, Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi popüler birçok projede yer aldı.





