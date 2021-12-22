Bir Zamanlar Çukurova’nın iki ünlü oyuncusu Vahide Perçin ile Nazan Kesal birlikte paylaştı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin baş karakterlerinden biri olan Hünkar olarak izleyici karşısına çıkan Vahide Perçin ile diziye sonradan Sevda karakteri olarak dahil olan Nazan Kesal bir araya geldi. İki oyuncu da geçtiğimiz sezonlarda Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Farklı zamanlarda aynı dizide rol alan ve iki yakın dost olan Vahide Perçin ile Nazan Kesal ikilisi bir araya geldi. Nazan Kesal, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

İkiliye Nazan Kesal’ın eşi oyuncu Ercan Kesal da eşlik etti. Ünlü oyuncu paylaşımına, ‘Vahide ile İstanbul’ da Bir akşam vakti’ yazdı.

İkiliyi bir arada gören hayranları mest oldu. Nazan Kesal’ın paylaşımına takipçileri tarafından pek çok yorum yapıldı. Takipçilerinin birçoğu Nazan Kesal’a, ‘Bu kadar güzel fotoğrafı bizimle de paylaştığınız için çok teşekkür ederiz’ şeklinde yorumlarda bulundular.

İki usta oyuncunun keyifli halleri hayranlarını da çok mutlu etti. Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki rolleri sona eren iki oyuncu da şu an ekranlarda yok. Nazan Kesal, “Yaralarım Aşktandır” adlı tek kişilik oyunuyla tiyatro sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor.

