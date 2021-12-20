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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

20.12.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Selin Yeninci, New York'tan iddialı pozlarını paylaştı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Selin Yeninci, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. New York'tan karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, göğüs ve sırt dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

33 yaşındaki ünlü oyuncu, tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Yeninci, üniversiteyi bitirir bitirmez Haluk Bilginer ile çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren Yeninci, Instagram'da da epey aktif.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

250 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, cesur pozlarıyla magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!


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PARTNERİlk kez el ele!İlk kez el ele!
Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!Göğüs dekolteli pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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