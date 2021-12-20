Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci New York'tan cesur pozlarını paylaştı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Selin Yeninci, bir süredir Amerika'da tatil yapıyor. New York'tan karelerini takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, göğüs ve sırt dekolteli pozlarıyla beğeni topladı.

33 yaşındaki ünlü oyuncu, tiyatroya lise yıllarında ilgi duymaya başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi alan Yeninci, üniversiteyi bitirir bitirmez Haluk Bilginer ile çeşitli tiyatro oyunlarında sahneye çıktı.

Şimdilerde Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle adından söz ettiren Yeninci, Instagram'da da epey aktif.

250 bini aşkın takipçisi bulunan ünlü oyuncu, cesur pozlarıyla magazin gündeminin ilgiyle takip ettiği isimler arasında yer alıyor.



