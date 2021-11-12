Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci'nin yeni tutkusu

Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisi için yıllardır Adana’da bulunuyor. Film ve dizi çekimlerinden fırsat buldukça at binmeye giden Yeninci, binicilik camiasında sevilen biri haline geldi.

Binicilik Federasyonu bünyesinde geçtiğimiz gün Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen Türkiye şampiyonasına davet edilen ünlü oyuncu yoğun alkış ve sevgi gösterisiyle karşılandı.

KUPA VE MADALYALARI VERDİ

Genç Atlar Engel Atlama Binicilik Yarışları'nda birinci olan Ferhat Turgut ve dereceye giren diğer binicilere kupa ve madalyalarını Selin Yeninci verdi.

Atlara sevgisinin eski biniciliği yeni olduğunu söyleyen güzel oyuncu, bu tutkusunun günden güne arttığını ve boş vakitlerinde kendini manejde bulduğunu söyledi.



