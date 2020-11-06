Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu reytingler için oyunculara teşekkür etti! ‘Az biraz manyaklar...’

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. 71. bölümde Vahide Perçin’in hayat verdiği Hünkar Yaman karakteri Bir Zamanlar Çukurova’ya veda etti. Usta oyuncunun vedası sosyal medyanın gündemine oturdu. Hünkar Yaman’ın cenaze töreni dizinin izleyicileri tarafından yakından takip edildi. 71. bölüme damga vuran cenaze sahnesinde oyuncuların performansı da alkış topladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu, reyting sonuçlarının ardından oyuncularına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

‘AZ BİRAZ MANYAKLAR’

Bir Zamanlar Çukurova dizisi total ve AB listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı. Dizinin yönetmeni reyting sonuçlarının ardından oyuncularını ayrıca tebrik etti. 71. bölüm için özel bir teşekkür ettiğini belirten ünlü yönetmen gönderisinde, “71. bölüm için bütün oyuncularımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Çok zor bir bölümü ‘of’ demeden oynadılar. Az biraz manyaklar ama hepsini veriyorum” notunu ekledi.



