MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu reytingler için oyunculara teşekkür etti! ‘Az biraz manyaklar...’

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu reytingler için oyunculara teşekkür etti! ‘Az biraz manyaklar...’

06.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu reytingler için oyunculara teşekkür etti! ‘Az biraz manyaklar...’

ATV’nin perşembe gecelerine damga vuran fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova üçüncü sezonunda da reyting listelerini alt üst etmeyi sürdürüyor. Baş rollerini Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık’ın paylaştığı dizinin 71. bölümünde gözyaşları sel oldu. Reyting listelerinde zirveye yerleşen yapımının yönetmeni oyuncularına teşekkür etti.

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ekrana kilitlemeye devam ediyor. 71. bölümde Vahide Perçin’in hayat verdiği Hünkar Yaman karakteri Bir Zamanlar Çukurova’ya veda etti. Usta oyuncunun vedası sosyal medyanın gündemine oturdu. Hünkar Yaman’ın cenaze töreni dizinin izleyicileri tarafından yakından takip edildi. 71. bölüme damga vuran cenaze sahnesinde oyuncuların performansı da alkış topladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu, reyting sonuçlarının ardından oyuncularına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan unutulmaz veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Hünkar Yaman'ı için Murat Ünalmış’dan unutulmaz veda! ‘Kalp kalbe, göz göze....’

‘AZ BİRAZ MANYAKLAR’

murat saraçoğlu

Bir Zamanlar Çukurova dizisi total ve AB listelerinde zirveye yerleşmeyi başardı. Dizinin yönetmeni reyting sonuçlarının ardından oyuncularını ayrıca tebrik etti. 71. bölüm için özel bir teşekkür ettiğini belirten ünlü yönetmen gönderisinde, “71. bölüm için bütün oyuncularımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Çok zor bir bölümü ‘of’ demeden oynadılar. Az biraz manyaklar ama hepsini veriyorum” notunu ekledi.

Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 5 Kasım 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?Bir Zamanlar Çukurova ekrandaydı... 5 Kasım 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'yı ağlatan itiraf!Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'yı ağlatan itiraf!
17 Ekim’de kanallarda ne var? 17 Ekim’de kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi

TRT'de KJ skandalı! Görenler dondu kaldı, açıklama geldi

CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

CNN Türk canlı yayınında kavga! 'Sen aptal, şapşal bir adamın tekisin'

Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

Trump'tan Beyaz Saray'da flaş açıklamalar

Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Yaralı boz ayıyı tavuk eti ile beslemeye çalıştılar

Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Korkunç fuhuş sarmalı! Polis böyle yakaladı

Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu

Bakan Albayrak 'Hayırlı olsun' deyip duyurdu

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Diğer Haberler

Mucize Doktor 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'dan Nazlı'yı ağlatan itiraf! Mucize Doktor 36. son bölümde neler oldu?

Mucize Doktor'da Ali'den Nazlı'yı ağlatan itiraf!

Bir Zamanlar Çukurova 71. son bölüm finalinde Hünkar Yaman'ın cenazesine kim geldi? Demir ve Fekeli'yi şoke eden anlar

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar'ın cenazesinde şoke eden olay!

Hekimoğlu dizisinde koronavirüs molası! Hekimoğlu 25. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hekimoğlu'na koronavirüs arası!

Alev Alev 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Tomris'in Çiçek'e şok teklif: Kızımın yerine geç. Şimal ol

Şoke eden teklif: Kızımın yerine geç

Sadakatsiz dizisi sosyal medyada zirvede yer aldı! Sadakatsiz 5. bölüm ne kadar izlendi?

Sadakatsiz zirvede yer aldı!

Alev Alev dizisi 1. bölüme yangın sahnesi damga vurdu! Alev Alev sosyal medyada gündem oldu

Alev Alev'e damga vuran sahne!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.