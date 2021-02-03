Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekrana dönüyor!

ATV dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da, Yılmaz karakteri ile hafızalara kazınan Uğur Güneş'in yeni yapımına dair bilgiler gelmeye başladı. Ünlü oyuncu, bahar aylarında yayınlanması beklenen Kanunsuz Topraklar dizisinde, Davut Karakteri ile ekranlara dönecek.

1930'lu yıllarda geçecek dizi için şu sıralar hazırlıklarını sürdüren Uğur Güneş'ın sıkı bir diyet programı yaptığı öğrenildi.

Dizideki yeni imajı için 2 ayda 10 kilo veren oyuncu, kaslı vücudunun son halini sosyal medyasından paylaşarak, hayranlarından 80 binden fazla beğeni aldı.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ

Dönem dizisi olduğu bilinen Kanunsuz Topraklar, Zonguldak'ta maden patronu olan Malik Bey'in kızı Gülfem ve maden işçisi Davut'un imkansız aşkını konu alıyor.

Nisan ayınca çekimlerine başlanılacak olan dizide, Uğur Güneş'in partnerine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan Gold Film imzalı Kanunsuz Topraklar'ın yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturacak. Dizinin çekimleri için İstanbul'da Zonguldak platosu oluşturulacak.



