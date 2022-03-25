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'Bir Zamanlar Çukurova' setinde balyozlu hırsız! Set görevlileri yakaladı

25.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hilal Altınbilek, İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı 'Bir Zamanlar Çukurova' setinde ilginç anlar yaşandı. Balyozlu bir hırsız hastane sahnesinin çekildiği Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne balyozla girdi. Set görevlilerinin yakalandığı hırsızın aynı hastaneye daha önce de geldiğini ortaya çıktı.

'Bir Zamanlar Çukurova' setinde balyozlu hırsız! Set görevlileri yakaladı

Bir Zamanlar Çukurova setinde inanılmaz bir olay yaşandı. İddiaya göre; dört yıldır çekimleri devam eden ve Adana’nın 1970’li yıllarını anlatan yapımın ekibi, hastane sahnesi için dizide Çukurova Şehir Hastanesi olarak kullanılan eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Ekip, hastanede içinde ve dışında hazırlık yaparak çekimlere başladı.

Set ekibi, hastanenin alt katından bir ses geldiğini fark etti. Bunun üzerine alt kata indiklerinde bir kişinin elinde balyozla kaçtığını gördü. Set ekibi, şahsı kovaladı ve hastanenin bahçesinde yakaladı. Daha sonra da polise haber verdi.

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BALYOZLA YAKALANDI

Zanlının isminin Abuzer K. olduğu, hastanenin klima ünitelerini balyozla kırıp çaldığı ve bahçe duvarının dışına pencereden çıkartarak taşıdığı belirlendi. Zanlı, basın mensuplarını görünce, yüzünü kapatıp görüntü vermek istemedi.

Hastanenin güvenlik görevlisi, hırsızın yanına gelerek, "Seni daha önce de yakaladık. Neden hırsızlık yapıyorsun? Hani söz vermiştin, yapmayacaktın. Bu kez senden şikayetçi olacağız” dedi.

tsm

Zanlı polis merkezine götürülürken, dizi çekimleri kaldığı yerden devam etti.

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Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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