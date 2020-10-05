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Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük aşk iddiası... Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık birlikte ev mi tuttu?

05.10.2020 15:51 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova setinde büyük aşk iddiası... Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık birlikte ev mi tuttu?

İzlenme rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova" setinde büyük aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. 6 yaşındaki ünlü oyuncu Kerem Alışık'ın, genç oyuncu Hilal Altınbilek (29) ile birlikte ev tuttuğu iddia edildi. Peki Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek birlikte mi?

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık, bu kez "aynı evde yaşamaya başladılar" haberiyle gündem oldu. Kelebek'te yer alan habere göre, aylık 35 bin liralık kira ödediği bir evde Hilal Altınbilek'le yaşayan Kerem Alışık bu durumu gizli tutmaya çalışıyor.

kerem alışık hilal altınbilek

KEREM ALIŞIK VE HİLAL ALTINBİLEK BİRLİKTE Mİ?

Önceki aylarda genç oyuncu Hilal Altınbilek’in köpeğini sokakta dolaştırırken kameralara yakalanan oyuncu Kerem Alışık, aşk iddialarını, “Asla öyle bir şey yok” diyerek gerçek olmadığını öne sürmüştü..

hilal altınbilek kerem alışık

Bu olayın ardından Kerem Alışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki iyi arkadaşız, hepsi bu” ifadelerini kullanmıştı.

kerel alışık hilal altınbilek

Fakat bu yalanlamanın ardından Acarkent'te oturan site sakinleri ünlü ikilinin Ağustos ayından bu yana aynı evde yaşadıklarını iddia etti. 3 ay önce Bodrum'dayken kendisine Hilal Altınbilek'le ilgili gelen sorulara sert cevap veren Kerem Alışık oldukça sinirlenmişti.

kerem alışık


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