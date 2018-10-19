Bir Zamanlar Çukurova'ya Felekeli rolüyle Kerem Alışık damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölüm final sahnesi izle

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde, Yılmaz çıkan genel af sayesinde cezaevinden tahliye oldu. Ayrıca Demir ise, Yılmaz’ın yaşadığını da öğreniyor. Onu öldürmesi için birini yolluyor ama Felekeli Yılmaz’ın hayatını kurtardı.

KEREM ALIŞIK FELEKELİ İLE SON BÖLÜME DAMGA VURDU

Yılmaz, cezaevinden çıktıktan sonra Demir'i öldürmek için plan yaptı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde, eve gelen Yılmaz, Züleyha'nın doğum yaptığı anlara şahit oldu. Aniden sancıları tutan Züleyha evde doğum yaptı. Peki Züleyha'nın bebeği yaşayacak mı? Bu soru Bir Zamanlar Çukurova'nın 7. yeni bölümünde belli olacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bölümde katılan ünlü oyuncu Kerem Alışık ise Felekeli rolüyle diziye damga vurdu. Felekeli tüm ağırlığı ile hapishanedeki farkını ortaya koydu. Demir'in yolladığı adam banyoda Yılmaz'a bıçakla saldırunca, Felekeli hayatını kurtardı. Yılmaz ile Felekeli için o andan sonra her şey değişti. Yılmaz elini öpmeye gidiyor ama Felekeli gerek görmüyor. Yılmaz af dilerken bu durumun hoşuna gittiğini söylüyor.