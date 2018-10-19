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Bir Zamanlar Çukurova'ya Felekeli rolüyle Kerem Alışık damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölüm final sahnesi izle

DİZİ HABERLERİ  | 19.10.2018 02:13 | Son Güncelleme

ATV'nin dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son bölümde diziye katılan Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli, cezaevinde Yılmaz'ın hayatını kurtardı. Yılmaz aftan yararlanarak cezaevinden çıktı ve Demir'i öldürmek için intikam planı yaptı. Ancak Yılmaz, eve geldiğinde Züleyha'nın doğum yaptığını gördü. Doğum yapan Züleyha'nın bebeği yaşayacak mı? Bir Zamanlar Çukurova 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar

Bir Zamanlar Çukurova'ya Felekeli rolüyle Kerem Alışık damga vurdu! Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölüm final sahnesi izle

Başrollerini Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Bir Zamanlar Çukurova 6. son bölümü ile ekrana geldi. Son bölümde, Yılmaz çıkan genel af sayesinde cezaevinden tahliye oldu. Ayrıca Demir ise, Yılmaz’ın yaşadığını da öğreniyor. Onu öldürmesi için birini yolluyor ama Felekeli Yılmaz’ın hayatını kurtardı.

KEREM ALIŞIK FELEKELİ İLE SON BÖLÜME DAMGA VURDU
Yılmaz, cezaevinden çıktıktan sonra Demir'i öldürmek için plan yaptı. Ancak Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde, eve gelen Yılmaz, Züleyha'nın doğum yaptığı anlara şahit oldu. Aniden sancıları tutan Züleyha evde doğum yaptı. Peki Züleyha'nın bebeği yaşayacak mı? Bu soru Bir Zamanlar Çukurova'nın 7. yeni bölümünde belli olacak.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bölümde katılan ünlü oyuncu Kerem Alışık ise Felekeli rolüyle diziye damga vurdu. Felekeli tüm ağırlığı ile hapishanedeki farkını ortaya koydu. Demir'in yolladığı adam banyoda Yılmaz'a bıçakla saldırunca, Felekeli hayatını kurtardı. Yılmaz ile Felekeli için o andan sonra her şey değişti. Yılmaz elini öpmeye gidiyor ama Felekeli gerek görmüyor. Yılmaz af dilerken bu durumun hoşuna gittiğini söylüyor.

Bir Zamanlar Çukurova 7. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan her hafta daha da artıyor. Yılmaz'ın öldüğünü zanneden Züleyha, sevdiği adam için dua ederken aftan yararlanan Yılmaz cezaevinden çıkıp Demir'den intikam almak istiyor. Züleyha ile evlenen Demir'in, Yılmaz'a duyduğu öfkenin nedeni ise belli oldu! Demir'in Züleyha ve Yılmaz gerçeğini bilerek evlendiği ortaya çıktı. Şimdi merak edilen ise bebekle ilgili gerçeği öğrenip öğrenmeyeceği… Yeni bölümde Bir Zamanlar Çukurova'da tüm dengeleri değiştirecek olan Ali Fekeli ortaya çıkıyor. Hangi tarafta olacağı merak edilen Fekeli, yeni bölüme adeta damgasını vuracak.

KEREM ALIŞIK BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA HANGİ ROLDE?
Yapımını TİMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği "Bir Zamanlar Çukurova" dizisinde son bölümlere damgasını vuran "Fekeli", bu hafta ortaya çıkacak. Yayınlandığı ilk günden itibaren seyircinin gönlünde taht kuran "Bir Zamanlar Çukurova"da "Fekeli" zamanıyla birlikte dengeler tamamen değişecek!

KEREM

1970'li yılların Adana'sında geçen dönem dizisinde her şey yeniden başlayacak. Kerem Alışık, 6. Bölümde seyircinin karşısına "Fekeli" olarak çıkacak. Perşembe akşamlarının iddialı dizisinin yeni kilit ismi Alışık, böylesine güzel bir projede yer almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. "Bir Zamanlar Çukurova" her Perşembe atv'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA GENEL HİKAYESİ
1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Oyuncular: Vahide Perçin (Hünkar Yaman), Uğur Güneş (Yılmaz), Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Bülent Polat (Gaffur), Turgay Aydın (Sabahattin), Selin Yeninci (Saniye), Sibel Taşçıoğlu (Şermin), Selin Genç (Gülten), Polen Emre (Fadik), Mustafa Açılan (Veli) ve Serpil Tamur (Haminne)

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