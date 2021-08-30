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Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan İbrahim Çelikkol'dan ilk kareler

30.08.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova’ya taze kan geldi. Kerem Alışık'ın veda edeceği iddiasının olduğu diziye dahil olan İbrahim Çelikkol'un diziden ilk kareleri yayınlandı.

Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan İbrahim Çelikkol'dan ilk kareler

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın dördüncü sezonunda İbrahim Çelikkol fırtınası esecek!

İbrahim Çelikkol’un dizi çekimleri için Adana’ya gittiği ama hava değişimi nedeniyle sağlık sorunları çektiği de ortaya çıkmıştı. Oyuncu sette çalışmalara başladı. Setten ilk kareler yayınlanınca sosyal medyada gündem yakışıklı oyuncu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova’da yeni bir dönemi başlatacak olan Hakan Gümüşoğlu karakteri herkes tarafından heyecanla bekleniyor.

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Diğer yandan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterlerinden Fekeli'yi oynayan Kerem Alışık'ın diziden ayrılacağı da gündemde.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi İbrahim Çelikkol Kerem Alışık
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