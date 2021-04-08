Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı!

Her Perşembe saat 20:00'da ATV'de yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i oldukça mutlu etmişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI (91. BÖLÜM) Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜM 1. FRAGMAN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜM 2. FRAGMAN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91. BÖLÜM 3. FRAGMAN BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler. Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?

Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir. Gelişi ile uzun zamandır yas evi halinde duran Fekeli konağına neşe getiren Lütfiye, Züleyha'nın ziyareti ile onu da kendine hayran bırakır. Adnan'ı Fekeli'ye götüren Züleyha, Fekeli'den savaşı durdurması için yardım ister. Fekeli de Lütfiye'nin hem konağa hem de hayatlarına getirdiği neşenin farkındadır. Üstelik ailesinin bir arada tutmak için ona ihtiyacı vardır. Müjgan, bir kez daha intikam savaşı peşinde bir adamla olmak istemiyordur. Fikret'i vazgeçirmeye çalışır ama bu aralarının daha gerilmesine neden olur. Fikret ise Müjgan'ı kaybetmek istemediğine karar vermiştir. Onu, kendi hikâyesinin haklılığına da aşkına da inandırmak isteyecektir. Lütfiye ise, en başından bu yana bildiği sırları kendine saklasa da Fikret ile konuşup onu vazgeçirmeye çalışır ama tüm çabalar nafiledir. Fikret, savaşından vazgeçmeyecektir. Üstelik şimdi bir de mağlubiyet yaşamış hissetmektedir. Bunun intikamını almalıdır!