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Bir zamanlar Galatasaray'ın genç yıldızıydı! Şimdi TFF 2.Lig'e transfer oldu....Mustafa Kapı'dan şaşırtan karar

Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve ardından Fransa'da Lille forması giyen genç oyuncu Mustafa Kapı'nın yeni takımı açıklandı.

Bir zamanlar Galatasaray'ın genç yıldızıydı! Şimdi TFF 2.Lig'e transfer oldu....Mustafa Kapı'dan şaşırtan karar
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın altyapısından çıkan ve Fatih Terim döneminde ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen genç futbolcunun yeni adresi belli oldu. Genç oyuncu TFF 2.Lig ekiplerinden İskenderunspor'a transfer oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Bir zamanlar Galatasaray ın genç yıldızıydı! Şimdi TFF 2.Lig e transfer oldu....Mustafa Kapı dan şaşırtan karar 1

İskenderunspor Mustafa Kapı için resmi açıklamada bulundu. İşte açıklama...

"Kulübümüz; Galatasaray, Lille, Adana Demirspor ve Kastamonuspor formaları giyen 2002 doğumlu orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuz hem de kulübümüz için hayırlı olmasını dileriz."

REKOR KIRMIŞTI!

Bir zamanlar Galatasaray ın genç yıldızıydı! Şimdi TFF 2.Lig e transfer oldu....Mustafa Kapı dan şaşırtan karar 2

Galatasaray altyapısından yetişen Mustafa Kapı, 2018 yılında henüz 16 yaşındayken Süper Lig'de forma giyerek kulüp tarihinde ve Türk futbolunda en genç yaşta forma giyen oyunculardan biri olarak rekor kırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Adana Demirspor Kastamonuspor 1966 Lille OSC İskenderunspor galatasaray
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