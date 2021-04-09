Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümde yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Saldırıda hayatını kaybedenlere adandı

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümüyle, 8 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Tayanç Ayaydın’ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 8 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 2. bölümündeki, küvet katliamı sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

KÜVET KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLERE ADANDI

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kanlı Noel katliamı işleniyor. 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan saldırılarda, Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan vahşice öldürülmüştü. Küvette çekilen fotoğraf, "kanlı noel" olarak anılan katliamın simgelerinden biri olarak kabul edildi. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2. bölümün, evlerinin banyo küvetinde ölü olarak bulunan 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandığını açıklandı.