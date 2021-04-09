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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümde yürek yakan küvet katliamı sahnesi! Saldırıda hayatını kaybedenlere adandı

09.04.2021 02:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in iddialı dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 2. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 2. bölümü, evlerinin banyo küvetinde öldürülen 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandı. Rauf Denktaş öncülüğünde Kıbrıs halkının kurtuluş mücadelesini ekrana taşıyan dizinin son bölümündeki o sahne ise izleyenleri duygulandırdı.

Gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 2. bölümüyle, 8 Nisan Perşembe günü TRT1’de seyirci karşısına çıktı. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan ve Tayanç Ayaydın’ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin 8 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen 2. bölümündeki, küvet katliamı sahnesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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KÜVET KATLİAMINDA HAYATINI KAYBEDENLERE ADANDI

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Kanlı Noel katliamı işleniyor. 24 Aralık 1963 tarihinde, Kıbrıslı Türklere karşı başlatılan saldırılarda, Türk alayında görevli Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi Mürüvet, çocukları Murat, Kutsi ve Hakan vahşice öldürülmüştü. Küvette çekilen fotoğraf, "kanlı noel" olarak anılan katliamın simgelerinden biri olarak kabul edildi. Baskının yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2. bölümün, evlerinin banyo küvetinde ölü olarak bulunan 6 aylık Murat, 4 yaşındaki Kutsi, 6 yaşındaki Hakan ve annelerine adandığını açıklandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ

Köylerinden kasabalarından edilmiş 20 bin Kıbrıs Türkü gibi Kemal ve ailesi de göç yolunda zulüm altında eksilerek yoluna devam etmektedir.

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Kemal bir yandan kafileye sahip çıkmalı diğer yandan kaçırılan karısı ve kızına bir an önce ulaşmalıdır.

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Sampson’un özellikle İnci’yi neden kaçırdığı ortaya çıkarken Makaryos son yumruğu vurma peşindedir. Lefkoşa düşürülecek, Türk liderler ele geçirilecektir.

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Ankaralı adaya ayak basar basmaz hem Lefkoşa’yı hem de göçenleri rahatlatmak için hamlelerine başlar.

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Bereli kahraman Kıbrıslı Mücahitle kol kola girdiğinde Türkler ilk şoku atlatıp destansı vatan savunmalarını başlatır.

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KANLI NOEL KATLİAMI NEDİR?

1960 yılında kurulan yeni cumhuriyetin anayasası Türklerin siyasi haklarını garanti altına alıyordu. Ancak bu dönem fazla uzun sürmedi. Ada'daki Türk nüfus, Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasını öngören Enosis hayalinin önündeki engel olarak görülüyordu.

1963 yılından itibaren, Akritas adı verilen planı aşama aşama uygulanmaya başlandı. Amaç, Kıbrıs'ı Türklerden temizlemekti. Bunun için Rum paramiliter güçleri kuruldu. EOKA saldırılarında 364 Türk hayatını kaybetti, 103 köy boşaltıldı.

1963'ün Aralık ayında Kıbrıslı Türklerin hafızasından asla silinmeyecek acı olaylar yaşandı. EOKA militanları Türklerin yaşadığı mahalleleri ve köyleri hedef aldı. "Kanlı Noel" olarak anılan saldırılarda 364 Türk hayatını kaybetti. 103 Türk köyü boşaltıldı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

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1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

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Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli, kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
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Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.


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TRT 1 Ahmet Kural Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi
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