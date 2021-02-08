Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden ilk kareler geldi! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

Yakında ekran macerasına başlayacak, gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, TRT 1’in merakla beklenen yeni ve iddialı dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs' setinden ilk kareler basına yansıdı. Çekimleri Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere adanın büyüleyici mekânlarında devam eden dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, titizlikle yürütülen uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi olaylardan yola çıkılarak kaleme alınan destansı hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek.

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da ilgisiyle geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı.

Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembolü ‘Rauf Denktaş’ dizide hayat buluyor.