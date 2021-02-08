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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden ilk kareler geldi! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

08.02.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden ilk kareler geldi! İşte Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu

TRT'nin iddialı yapımı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinden fotoğraflar yayınlandı. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan dizisinin KKTC’de gerçekleşen çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Tamamı Kıbrıs’ta çekilerek ulusal bir kanalda yayınlanacak ilk dizi olma özelliği de taşıyan dizide Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu başrollerde oynuyor. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin konusu nedir?

Yakında ekran macerasına başlayacak, gerçek bir vatan mücadelesinin anlatılacağı, TRT 1’in merakla beklenen yeni ve iddialı dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs' setinden ilk kareler basına yansıdı. Çekimleri Lefkoşa ve Gazimağusa başta olmak üzere adanın büyüleyici mekânlarında devam eden dizinin setinden ilk kareler yayınlandı.

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Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, titizlikle yürütülen uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından güçlü oyuncu kadrosu ve tarihi olaylardan yola çıkılarak kaleme alınan destansı hikayesiyle izleyenleri derinden etkileyecek.

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Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, ada halkının da ilgisiyle geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı.

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Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini ekrana taşıyacak olan, adada yaşanan gerçek olaylardan yola çıkarak kaleme alınan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek. Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin sembolü ‘Rauf Denktaş’ dizide hayat buluyor.

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Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor.

Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.
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BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

1963, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

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Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

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Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

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Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği 'Bir Zamanlar Kıbrıs', kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor.

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