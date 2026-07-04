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Bir zamanlar ot diye sökülüyordu! Şimdi para kazandırıyor

Geçmişte birçok bölgede değeri bilinmeyen ve yabani ot olarak görülen deniz börülcesi, bugün hem sofraların hem de pazar tezgâhlarının en çok ilgi gören ürünleri arasında yer alıyor. Besin değeri ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çeken bitki, üreticilere de önemli bir gelir kapısı sağlıyor.

Bir zamanlar ot diye sökülüyordu! Şimdi para kazandırıyor
Nilgün Arabacı

Son yıllarda doğal ve yöresel ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte deniz börülcesi de yeniden keşfedildi. Özellikle kıyı bölgelerindeki tuzlu ve sulak alanlarda doğal olarak yetişen bitki, restoranlardan ev mutfaklarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla öne çıkıyor.

TUZLU TOPRAKLARDA DOĞAL OLARAK YETİŞİYOR

Deniz börülcesi, deniz kıyılarındaki tuzlu bataklıklar ve lagünlerde kendiliğinden yetişiyor. Dayanıklı yapısıyla bilinen bitki, ilkbahar ve yaz aylarında toplanarak pazarlarda satışa sunuluyor.

Özellikle zeytinyağı, limon ve sarımsakla hazırlanan salatalarda tercih edilen deniz börülcesi, balık ve deniz ürünlerinin yanında da sıkça tüketiliyor. Kendine has aroması sayesinde gurme mutfaklarda da yer buluyor.

Bir zamanlar ot diye sökülüyordu! Şimdi para kazandırıyor 1

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Beslenme uzmanlarına göre deniz börülcesi; lif, potasyum, magnezyum ve çeşitli vitaminler bakımından zengin bir içeriğe sahip. Dengeli beslenme programı içinde tüketildiğinde günlük sebze tüketimine katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, doğal ortamdan toplanan deniz börülcesinin tüketim öncesinde bol suyla yıkanması gerektiğini vurguluyor. Bitkinin doğal olarak tuzlu yapıya sahip olması nedeniyle ilave tuz kullanırken dikkatli olunması öneriliyor.

Bir zamanlar ot diye sökülüyordu! Şimdi para kazandırıyor 2

ÜRETİCİLER İÇİN YENİ GELİR KAPISI

Artan talep sayesinde deniz börülcesi, birçok kıyı bölgesinde ekonomik değeri yüksek ürünler arasına girdi. Pazarlarda ve restoranlarda yoğun ilgi gören bitki, hem doğal ürün arayan tüketicilerin hem de üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
deniz
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