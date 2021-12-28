Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

2018 yılında başını merdivenlere çarparak beyin kanaması geçiren ve sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılan Tayfun Akalın, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

1975’teki Bizim Aile filmiyle sinemaya adım atan Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez’in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle geniş kitlelere adını duyurdu.

2018’de merdivenlerden düşerek yoğun bakıma kaldırılan Akalın, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

TAYFUN AKALIN, OYUNCU OLMADAN ÖNCE NE YAPIYORDU?

1 Ocak 1958’de Tekirdağ’da doğan Tayfun Akalın, Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirmiş. Yaşamı boyunca bir kez nikâh masasına oturan Tayfun Akalın’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.



