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Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

28.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem, Adile Naşit, Münir Özkul, Şener Şen gibi isimlerin yer aldığı Bizim Aile ve Hababam Sınıfı serilerinde yer alan merhum oyuncu Tayfun Akalın, gerçekte çok farklı bir sektörde hayata başlamış…

Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

2018 yılında başını merdivenlere çarparak beyin kanaması geçiren ve sonrasında Ümraniye Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisine kaldırılan Tayfun Akalın, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

1975’teki Bizim Aile filmiyle sinemaya adım atan Tayfun Akalın, Ertem Eğilmez’in yönettiği Hababam Sınıfı serisiyle geniş kitlelere adını duyurdu.

Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

2018’de merdivenlerden düşerek yoğun bakıma kaldırılan Akalın, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

TAYFUN AKALIN, OYUNCU OLMADAN ÖNCE NE YAPIYORDU?

1 Ocak 1958’de Tekirdağ’da doğan Tayfun Akalın, Levent Lisesi ve Erciyes Üniversitesi'nde Turizm İşletmeciliği bölümünü bitirmiş. Yaşamı boyunca bir kez nikâh masasına oturan Tayfun Akalın’ın bu evlilikten iki çocuğu bulunuyor.

Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

Bir zamanlara damga vuran yapımlarda oynamıştı! Ünlü oyuncu Tayfun Akalın’ın asıl mesleği bakın neymiş…

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