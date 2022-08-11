MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir zamanların en çok izlenen dizisi Aliye’nin küçük oyuncusu Arda’yı görenler tanıyamadı! İşte Ayberk Koçar’ın yeni hali

Bir zamanların en çok izlenen dizisi Aliye’nin küçük oyuncusu Arda’yı görenler tanıyamadı! İşte Ayberk Koçar’ın yeni hali

11.08.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar televizyon ekranlarının sevilen yapımlarından olan Aliye'de Arda karakterine hayat veren çocuk oyuncu Ayberk Koçar, seneler sonra yaşadığı değişimle şaşırttı. Dizinin sempatik çocuk karakterini canlandıran Ayberk Koçar, büyüyüp genç bir delikanlı oldu.

Bir zamanların en çok izlenen dizisi Aliye’nin küçük oyuncusu Arda’yı görenler tanıyamadı! İşte Ayberk Koçar’ın yeni hali

ATV ekranlarında 2004-2006 döneminde ekrana gelen ve yayınlandığı dönem herkesi ekrana kilitleyen Aliye dizisinde Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi pek çok başarılı oyuncu yer almıştı. Dizide yer alan çocuk oyuncu Ayberk Koçar ise sempatikliğiyle herkesin sevgisini kazanmıştı.

ALİYE'NİN ÇOCUK OYUNCUSU ARDA'NIN YAŞADIĞI DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI!

Dizide hayat verdiği Arda karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Ayberk Koçar, küçük yaşına rağmen oyunculuk performansıyla kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı.

aliye-arda-22

Aliye'nin sonrasında Son Osmanlı Yandım Ali, Pulsar, Benim Hala Umudum Var ve Hayde Bre gibi pek çok yapımda yer alan Koçar, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

21 YAŞINDA GENÇ BİR DELİKANLI OLDU

aliye-arda-3

Koçar'ın seneler sonraki değişimi şaşırttı. Ünlü çocuk oyuncu, şimdilerde 21 yaşında genç bir delikanlı oldu.

İşte Aliye dizisinin küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın son hali...

ayberk-kocar-1

ayberk-kocar-2

ayberk-kosar-3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."
'En iyi kalça' seçildi! '5 saatlik cinsellik diyet' işe yaradı'En iyi kalça' seçildi! '5 saatlik cinsellik diyet' işe yaradı
Acun Ilıcalı'nın kızı annesiyle poz verdi! Görenler şaştı kaldıAcun Ilıcalı'nın kızı annesiyle poz verdi! Görenler şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Aliye dizisi Ayberk Koçar aliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Genç sevgilisiyle ayrılmıştı! Bomba iddia

Genç sevgilisiyle ayrılmıştı! Bomba iddia

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

Antalya'da tüyleri diken diken eden olay! Aç kalınca birbirlerini yediler

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Bildiğiniz her şeyi unutun! Acıktığınızda yemek yerseniz...

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.