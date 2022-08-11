Bir zamanların en çok izlenen dizisi Aliye’nin küçük oyuncusu Arda’yı görenler tanıyamadı! İşte Ayberk Koçar’ın yeni hali

ATV ekranlarında 2004-2006 döneminde ekrana gelen ve yayınlandığı dönem herkesi ekrana kilitleyen Aliye dizisinde Sanem Çelik, Halit Ergenç ve Nejat İşler gibi pek çok başarılı oyuncu yer almıştı. Dizide yer alan çocuk oyuncu Ayberk Koçar ise sempatikliğiyle herkesin sevgisini kazanmıştı.

ALİYE'NİN ÇOCUK OYUNCUSU ARDA'NIN YAŞADIĞI DEĞİŞİM ŞAŞIRTTI!

Dizide hayat verdiği Arda karakteriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Ayberk Koçar, küçük yaşına rağmen oyunculuk performansıyla kendisinden söz ettirmeyi başarmıştı.

Aliye'nin sonrasında Son Osmanlı Yandım Ali, Pulsar, Benim Hala Umudum Var ve Hayde Bre gibi pek çok yapımda yer alan Koçar, şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

21 YAŞINDA GENÇ BİR DELİKANLI OLDU

Koçar'ın seneler sonraki değişimi şaşırttı. Ünlü çocuk oyuncu, şimdilerde 21 yaşında genç bir delikanlı oldu.

İşte Aliye dizisinin küçük Arda'sı Ayberk Koçar'ın son hali...





