EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Birbiri nasıl yazılır, birbiri yazımı nasıl olmalıdır? Birbiri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birbiri nasıl yazılır, birbiri yazımı nasıl olmalıdır? Birbiri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

17.02.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime bakımından oldukça kapsamlı bir alana sahiptir. Gerek geçmişten gelen kelimelerini koruması gerek de diğer birçok dillerle yaptığı alışverişler sonucu bu alana ulaşmıştır. Kelime çeşitliliği kullanım kolaylığı sağlasa da yazım ve telaffuz hatalarını da beraberinde getirir. Birbiri sözcüğü de yazımı karıştırılan kelimelerden biridir. Birbirinin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı ayrıca merak konusudur. Peki, birbiri yazımı nasıl olmalıdır?

Birbiri nasıl yazılır, birbiri yazımı nasıl olmalıdır? Birbiri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe içerisinde zengin kapsamlı kelimeleri barındırır. Geçmişten bugüne kadar gelen ve köklü geçmişe sahip kelimeler zamanla çeşitli ek ve yapılara sahip olarak farklı sözcüklerin türemesine zemin hazırlar. Sözcük çeşitlerinin bu denli değişmesi ve bazılarının da kapsamlılaşmasıyla birlikte yazım yanlışlarını da beraberinde getirir. Bu durumda ayrı ve bitişik yazılması gereken sözcüklerin karıştırılması sonucu oluşabilir.

Akşamüstü nasıl yazılır? Akşamüstü nasıl yazılır?

Birbiri nasıl yazılır?

Birbiri kelimesi günümüzde pek çok yerde karşımıza çıkar. Birçok kelimenin anlam bakımından zenginliği ise birçok cümlede farklı anlamlarda kullanılmasına sebep olur. Birbiri kelimesinin bir tane anlamı vardır. Birleşik zamir olan birbiri kelimesi iyelik eklerinin kalıplaşmasıyla oluşmuştur. Bu bağlamda birbiri kelimesi "bir" "bir+i" kelimelerinden oluşmuştur. Birbiri TDK kurallarına göre yazılmalıdır. TDK'ye göre birbiri sözcüğüne karşılık gelen anlam aşağıda verilmiştir:

  • Karşılıklı olarak bir diğeri.

Birbiri bitişik mi yazılır?

Birbiri sözcüğünün sıklıkla kullanılması "Birbiri ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?" sorularını da beraberinde getirir. Bir diğeriyle karşılaştırma anlamında kullanılan birbiri kelimesinin nasıl yazılması gerektiği TDK'de bulunan ve bu kelimeye uyan kurala göre belirlenir. Birbiri TDK verilerine göre oluşturduğu kelimelerin anlamları farklılaştığından dolayı bitişik yazılması doğru kullanımıdır.

Akşamüzeri nasıl yazılır? Akşamüzeri nasıl yazılır?

Birbiri doğru yazılışı ile örnek cümleler

Birbiri kelimesini birçok cümlede incelemek mümkündür. Birbiri yazımı ve doğrusu karıştırılan birbiri sözcüğün cümle içerisinde bitişik kullanılması gerekir. Bu şekilde kullanıldığında doğru yazım sağlanmış olacaktır. Kelimenin doğru kullanımının anlaşılması için doğru ve yanlış kullanım örneklerini listelemek gerekirse:

  • Birbirimize verdiğimiz sözleri unutmaya başlaması oldukça kırıcıydı. (Doğru kullanım)
  • Sence bu resimler birbirleriyle aynı özellikleri mi taşıyor? (Doğru kullanım)
  • Onlar tamamıyla birbirlerine göre olan ruh eşleriydi. (Doğru kullanım)
  • Bir birine göre oldukça farklı iki insanın bu kadar iyi anlaşmasını asla anlamayacağım. (Yanlış kullanım)
    Çekidüzen nasıl yazılır? Çekidüzen nasıl yazılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

ALES başvuruları nereden ve nasıl yapılır?

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'deki okullar 20 Şubat’a kadar tatil edildi

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS'ye kaç gün kaldı?

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.