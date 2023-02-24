Birbiri nasıl yazılır, birbiri yazımı nasıl olmalıdır? Birbiri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe içerisinde zengin kapsamlı kelimeleri barındırır. Geçmişten bugüne kadar gelen ve köklü geçmişe sahip kelimeler zamanla çeşitli ek ve yapılara sahip olarak farklı sözcüklerin türemesine zemin hazırlar. Sözcük çeşitlerinin bu denli değişmesi ve bazılarının da kapsamlılaşmasıyla birlikte yazım yanlışlarını da beraberinde getirir. Bu durumda ayrı ve bitişik yazılması gereken sözcüklerin karıştırılması sonucu oluşabilir.

Birbiri nasıl yazılır?

Birbiri kelimesi günümüzde pek çok yerde karşımıza çıkar. Birçok kelimenin anlam bakımından zenginliği ise birçok cümlede farklı anlamlarda kullanılmasına sebep olur. Birbiri kelimesinin bir tane anlamı vardır. Birleşik zamir olan birbiri kelimesi iyelik eklerinin kalıplaşmasıyla oluşmuştur. Bu bağlamda birbiri kelimesi "bir" "bir+i" kelimelerinden oluşmuştur. Birbiri TDK kurallarına göre yazılmalıdır. TDK'ye göre birbiri sözcüğüne karşılık gelen anlam aşağıda verilmiştir:

Karşılıklı olarak bir diğeri.

Birbiri bitişik mi yazılır?

Birbiri sözcüğünün sıklıkla kullanılması "Birbiri ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?" sorularını da beraberinde getirir. Bir diğeriyle karşılaştırma anlamında kullanılan birbiri kelimesinin nasıl yazılması gerektiği TDK'de bulunan ve bu kelimeye uyan kurala göre belirlenir. Birbiri TDK verilerine göre oluşturduğu kelimelerin anlamları farklılaştığından dolayı bitişik yazılması doğru kullanımıdır.

Birbiri doğru yazılışı ile örnek cümleler

Birbiri kelimesini birçok cümlede incelemek mümkündür. Birbiri yazımı ve doğrusu karıştırılan birbiri sözcüğün cümle içerisinde bitişik kullanılması gerekir. Bu şekilde kullanıldığında doğru yazım sağlanmış olacaktır. Kelimenin doğru kullanımının anlaşılması için doğru ve yanlış kullanım örneklerini listelemek gerekirse: