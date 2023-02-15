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Çekidüzen nasıl yazılır? Çekidüzen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

13.02.2023 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bulunan kelimelerin anlamlarını bilmek kadar nasıl yazıldıklarını da bilmek büyük ölçüde önemlidir. Özellikle son zamanlarda oldukça büyük bir yere sahip olan yazılı iletişimlerde kelimeleri doğru kullanmak kaliteli bir iletişim kurabilmenin ilk adımlarından biridir. Dilimizde doğru yazılışı merak edilen kelimelerin büyük bir çoğunluğu iki kelimeden oluşur. İki ayrı kelimeden oluşan kelimelerin yazımında bazı hatalar yapılabilir. Peki, çekidüzen nasıl yazılır?

Çekidüzen nasıl yazılır? Çekidüzen ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu kelimelerin nasıl yazılmaları gerektiğini ve anlamlarını en güncel şekilde açıklar. Herhangi bir cümle içinde yanlış yazılan kelimeler hem kaliteli bir iletişim kurmaya engele olur hem de kelimenin yanlış yazılmasını alışkanlık haline getirebilir. Dilimizde nasıl yazılması gerektiği karıştırılan ve merak edilen kelimelerden biri de çekidüzen kelimesidir. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiği konusunda oldukça tereddüt edilen çekidüzenin doğru yazılışı çokça araştırılır.

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Çekidüzen nasıl yazılır?

Çekidüzen kelimesi Türk Dil Kurumuna göre özenli ve düzenli olma durumu ve düzenlilik anlamlarını ifade eder. Birleşik bir şekilde yazılması gereken kelimede ayrı yazıldığı takdirde çeki kelimesi tek başına hiçbir anlamı ifade etmez. Bu bağlamda çekidüzen TDK kuralları göz önünde bulundurulduğu zaman birleşik bir şekilde yazılması gerektiği görülür. Kelimelerin cümle içinde doğru kullanımı doğru telaffuz etmek kadar önemlidir. İki kelimeden oluşan kelimelerin yazılışları çokça karıştırılır. Bu bağlamda "Çekidüzen ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı birleşik yazılır olmalıdır.

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Çekidüzen doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türkçede bulunan yazım kuralları dilimizi doğru bir şekilde kullanmak için gereklidir. Kelimelerin nasıl yazıldığına dikkat edilirse daha kaliteli bir iletişim kurulabilir. Ayrıca kelimeleri yanlış yazmak alışkanlık olacağı için doğru yazılışları alışkanlık hâline getirilmelidir. "Çekidüzen bitişik mi yazılır?" konusu da oldukça merak edilir. Türk Dil Kurumuna göre çekidüzen bitişik yazılan kelimeler arasında yer alır. Çekidüzen sözcüğünün nasıl yazıldığı ile ilgili örnek cümleler ile konu daha iyi kavranabilir. Çekidüzen yazımı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

  • Davranışlarına çekidüzen vermesi için öğretmeni onu uyardı.
  • Evin dağınıklığı o kadar gözüne batmıştı ki çekidüzen vermek için hemen harekete geçti.
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