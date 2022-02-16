Birbirinden kolay ve zahmetsiz 4 farklı sosis pişirme yöntemi

Çocukların bayıldığı, basit ama enfes bir tat olan sosisleri pişirmek için birçok yöntem bulunuyor. Lezzeti artıran ve çabucak uygulanabilen sosis pişirme yöntemlerine dair ayrıntıları öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin!
MALZEMELER
250 gram sosis
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Sosisleri yarım santim kalınlığında ve yuvarlak olacak şekilde dilimleyin.
Bir tavaya sıvı yağı alın ve sosisleri iki yüzü de kabarana kadar birkaç dakika pişirin.
Sosislerin üzerine salçayı ilave edin ve 2 dakika daha pişirin.
Son olarak sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.
MALZEMELER
10 adet kokteyl sosis
1 sap taze kekik
1 sap biberiye
2 yemek kaşığı tereyağı
1 diş rendelenmiş sarımsak
HAZIRLANIŞI
Sosislerin daha iyi pişmesi için 1 santim aralıklarla üzerine kesikler atın.
Bir kasede saplarından ayrılmış kekik, biberiye, tereyağı, sarımsak ve tuzu karıştırın.
Karışımı kesiklere ve sosislerin üzerine iyice sürün.
MALZEMELER
Bir paket sosis
Sıvı yağ
HAZIRLANIŞI
Sosislerin her iki ucuna artı şeklinde kesikler atın.
Bir kızarma tavasına sıvı yağı alarak ısıtın.
Kesip biraz tuzladığınız sosisler tavada açılıp çiçek şekli alana kadar arkalı önlü kızartın.
MALZEMELER
HAZIRLANIŞI
Izgaranızda yüksek ısılı ve düşük ısılı olacak şekilde iki ayrı bölüm hazırlayın.
Sosisleri daha sıcak olan bölüme koyun, hiç çevirmeden 2 dakika boyunca pişirin.
Daha sonra çevirerek diğer yüzlerini de 1 dakika kadar pişirin.
Mühürleme işleminden sonra bütün sosisleri düşük ısılı alana taşıyın.
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