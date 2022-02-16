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Birbirinden kolay ve zahmetsiz 4 farklı sosis pişirme yöntemi

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle çocukların çok sevdiği sosis, pratik olduğu kadar lezzetli bir besin olarak kahvaltıdan akşam yemeklerine kadar masalarda yer alıyor. Hazırlanışı oldukça kolay olsa da sosis pişirilirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Peki, 4 farklı sosis pişirme yönteminden hangilerini biliyorsunuz?

Birbirinden kolay ve zahmetsiz 4 farklı sosis pişirme yöntemi

Çocukların bayıldığı, basit ama enfes bir tat olan sosisleri pişirmek için birçok yöntem bulunuyor. Lezzeti artıran ve çabucak uygulanabilen sosis pişirme yöntemlerine dair ayrıntıları öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin!

SALÇALI SUDA HAŞLAYARAK SOSİS PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

  • 250 gram sosis

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • Yarım su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Sosisleri yarım santim kalınlığında ve yuvarlak olacak şekilde dilimleyin.

  • Bir tavaya sıvı yağı alın ve sosisleri iki yüzü de kabarana kadar birkaç dakika pişirin.

  • Sosislerin üzerine salçayı ilave edin ve 2 dakika daha pişirin.

  • Son olarak sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.

  • Sosisleri birkaç dakika daha suyla pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

FIRINDA TEREYAĞLI SOSİS PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

  • 10 adet kokteyl sosis

  • 1 sap taze kekik

  • 1 sap biberiye

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 diş rendelenmiş sarımsak

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Sosislerin daha iyi pişmesi için 1 santim aralıklarla üzerine kesikler atın.

  • Bir kasede saplarından ayrılmış kekik, biberiye, tereyağı, sarımsak ve tuzu karıştırın.

  • Karışımı kesiklere ve sosislerin üzerine iyice sürün.

  • Sosisleri önceden ısıttığınız 200 derecedeki fırında kızarana kadar pişirin.

TAVADA SOSİS KIZARTMA YÖNTEMİ

MALZEMELER

  • Bir paket sosis

  • Sıvı yağ

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Sosislerin her iki ucuna artı şeklinde kesikler atın.

  • Bir kızarma tavasına sıvı yağı alarak ısıtın.

  • Kesip biraz tuzladığınız sosisler tavada açılıp çiçek şekli alana kadar arkalı önlü kızartın.

  • Dilerseniz kızarttığınız sosisleri patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz.

IZGARADA SOSİS PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

  • Dilediğiniz kadar sosis

HAZIRLANIŞI

  • Izgaranızda yüksek ısılı ve düşük ısılı olacak şekilde iki ayrı bölüm hazırlayın.

  • Sosisleri daha sıcak olan bölüme koyun, hiç çevirmeden 2 dakika boyunca pişirin.

  • Daha sonra çevirerek diğer yüzlerini de 1 dakika kadar pişirin.

  • Mühürleme işleminden sonra bütün sosisleri düşük ısılı alana taşıyın.

  • Yaklaşık 10 dakika boyunca, sosislerin üzerinde pembe bölüm kalmayana kadar çevirerek pişirin. Izgara sosisleriniz servise hazır!
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