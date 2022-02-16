Birbirinden kolay ve zahmetsiz 4 farklı sosis pişirme yöntemi

Çocukların bayıldığı, basit ama enfes bir tat olan sosisleri pişirmek için birçok yöntem bulunuyor. Lezzeti artıran ve çabucak uygulanabilen sosis pişirme yöntemlerine dair ayrıntıları öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin!

SALÇALI SUDA HAŞLAYARAK SOSİS PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

250 gram sosis

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Sosisleri yarım santim kalınlığında ve yuvarlak olacak şekilde dilimleyin.

Bir tavaya sıvı yağı alın ve sosisleri iki yüzü de kabarana kadar birkaç dakika pişirin.

Sosislerin üzerine salçayı ilave edin ve 2 dakika daha pişirin.

Son olarak sıcak suyu ekleyin ve karıştırın.

Sosisleri birkaç dakika daha suyla pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

FIRINDA TEREYAĞLI SOSİS PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

10 adet kokteyl sosis

1 sap taze kekik

1 sap biberiye

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

Tuz

HAZIRLANIŞI

Sosislerin daha iyi pişmesi için 1 santim aralıklarla üzerine kesikler atın.

Bir kasede saplarından ayrılmış kekik, biberiye, tereyağı, sarımsak ve tuzu karıştırın.

Karışımı kesiklere ve sosislerin üzerine iyice sürün.

Sosisleri önceden ısıttığınız 200 derecedeki fırında kızarana kadar pişirin.

TAVADA SOSİS KIZARTMA YÖNTEMİ

MALZEMELER

Bir paket sosis

Sıvı yağ

Tuz

HAZIRLANIŞI

Sosislerin her iki ucuna artı şeklinde kesikler atın.

Bir kızarma tavasına sıvı yağı alarak ısıtın.

Kesip biraz tuzladığınız sosisler tavada açılıp çiçek şekli alana kadar arkalı önlü kızartın.

Dilerseniz kızarttığınız sosisleri patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz.

IZGARADA SOSİS PİŞİRME YÖNTEMİ

MALZEMELER

Dilediğiniz kadar sosis

HAZIRLANIŞI